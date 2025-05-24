حالته حرجة.. فنان شهير أصيب بجلطة دماغية للمرة الثانية (صور)





وطالبت زوجته، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الجمهور بالدعاء له، بسبب وضعه الصحي الصعب، بقولها: "الجلطة دلوقتي صعبة عليه، وأثرت بشكل كبير على حالته، ادعوا له ربنا يتمم شفاه على خير".

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ورغم وضعه الصحي الحرج، رفض مُحرم، اعتزال التمثيل، واصفاً نفسه بـ "مُدمن الفن"، لافتاً إلى أن مثله الأعلى في المجال هو الفنان الراحل .



وكان الفنان المصري تعرض لجلطة سابقة في المخ أثرت على نطقه للكلام قبل عدة أشهر. أصيب الفنان المصري عماد مُحرم للمرة الثانية بجلطة في المخ.وطالبت زوجته، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الجمهور بالدعاء له، بسبب وضعه الصحي الصعب، بقولها: "الجلطة دلوقتي صعبة عليه، وأثرت بشكل كبير على حالته، ادعوا له ربنا يتمم شفاه على خير".ورغم وضعه الصحي الحرج، رفض مُحرم، اعتزال التمثيل، واصفاً نفسه بـ "مُدمن الفن"، لافتاً إلى أن مثله الأعلى في المجال هو الفنان الراحل .وكان الفنان المصري تعرض لجلطة سابقة في المخ أثرت على نطقه للكلام قبل عدة أشهر.

ومَر بأزمة صحية شديدة سابقة في منتصف عام 2021، استدعت نقله لإحدى المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد شعوره بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين.



واشتهر عماد محرم، بأعماله الفنية فترة السبعينات، وتميز بأدوار الشر وتنوعت أعماله الفنية بين السينما والتليفزيون، حيث قدم دوراً بارزاً في فيلم " "، الذي يعتبر أشهر أعماله الفنية.