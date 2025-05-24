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فنون ومشاهير

بسبب "مشكلة عصبية".. فنان شهير يلغي حفلاته (صورة)

Lebanon 24
24-05-2025 | 03:47
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ألغى المغني الأميركي بيلي جويل، أمس الجمعة، سلسلة حفلات له في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، بسبب إصابته باستسقاء في الرأس، ما يسبب له مشاكل في الرؤية والسمع.
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وكان من المقرر أن يبدأ المغني وعازف البيانو، البالغ 76 عاماً، في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا في 5 تموز المقبل سلسلة من الحفلات الموسيقية في ملاعب رياضية، يتشارك فيها مع فنانين مشهورين آخرين كرود ستيوارت وستينغ.
 
 
 
متلازمة 
وأوضح فريقه في بيان إن إلغاء الحفلات الموسيقية، التي كان من المقرر أن تستمر عاماً، يعود إلى تشخيص إصابته بمتلازمة استسقاء الرأس الضغطي الطبيعي، وهو اضطراب عصبي ناجم عن تراكم مفرط للسائل النخاعي في الدماغ.

وأضاف البيان أن وضعه تدهور خلال الحفلات الأخيرة، مما تسبب بمشاكل في "سمعه وبصره وتوازنه"، وتطلّب منه الخضوع "للعلاج الطبيعي".
وقال المغني، الذي بلغت مسيرته الفنية ذروتها في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته، بفضل أغنيات ناجحة من بينها "بيانو مان" و"وي ديدنت ستارت ذي فاير"، ولا تزال حفلاته تجتذب جماهير ضخمة: "أنا آسف لإحباط الجمهور".

وأشارت شركة "بولستار" المتخصصة بأن أكثر من 16 مليون تذكرة لحفلات بيلي جويل بيعت خلال مسيرته الفنية، ما جعل حفلاته من بين الأكثر استقطاباً للجماهير، إلى جانب إلتون جون وبروس سبرينغستين.(24)






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