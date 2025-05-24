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فنون ومشاهير
بعد سقوطها على المسرح في آخر حفل لها... هذا أول ما نشرته شاكيرا (صور)
Lebanon 24
24-05-2025
|
06:15
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شاركت المطربة الكولومبية
شاكيرا
، صورا من حفلها الأخير الذي أحيته بمدينة مونتريال الكندية.
ونشرت شاكيرا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرًا لجمهوري على نفاد تذاكر 30 عرضًا، أتمنى لكم عرضًا سعيدًا بمناسبة الذكرى الثلاثين.. جمهورٌ رائعٌ الليلة، يُصدح بألحان الروك".
وكان رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
، تداولوا مقطع فيديو لـ شاكيرا من آخر حفلاتها بمدينة مونتريال الكندية، ظهرت فيه وهي تسقط على المسرح بشكل مفاجيء خلال رقصها وغنائها بالحفل.
كما ظهر بالفيديو، قيام شاكيرا بشكل سريع من سقوطها، وأكملت الغناء بسلاسة وكأن شيئًا لم يكن.
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A post shared by Shakira (@shakira)
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