Advertisement

فنون ومشاهير

"ملاكي الصغير"... رامز جلال يُثير الجدل بصورة جديدة برفقة طفلة: هل هي ابنته؟

Lebanon 24
24-05-2025 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1365409-638837044917416482.png
Doc-P-1365409-638837044917416482.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك الفنان رامز جلال، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة له أحدث ظهور له مع طفلة صغيرة، أثار من خلالها حالة من الجدل بين الجمهور حول كونها ابنته أم لا.
Advertisement

ونشر رامز، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ملاكي الصغير ليلى.. أحبك".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شو مين، هى بنتك؟، معندوش غير ولد واحد اسمه ياسر، أحلى رامز في الدنيا، بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليهالك، رامز بنتك شقية مثل أبوها ولا إيه، بنتك؟، رامز جلال ما بيكبر".

وبالتحري حول الطفلة الصغيرة، تبين أنها ابنة المخرج محمود كريم وليست ابنة الفنان رامز جلال الذي لديه من الأبناء ابن واحد فقط ويدعى "ياسر".

ويتعاون رامز جلال حاليا مع المخرج محمود كريم في فيلم جديد بعنوان "بيج رامي" من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، ومن إنتاج وليد صبري، والمقرر عرضه في صيف 2025، ويشارك ببطولته محمد أنور، محمد عبد الرحمن (توتا)، نسرين أمين، وآخرين.

يذكر أن، رامز جلال قدم في موسم دراما رمضان 2025 برنامج "رامز إيلون مصر" على شاشة mbc مصر.

مواضيع ذات صلة
من داخل السيارة... إعلاميّة الـ"أم تي في" تنشر صورة جديدة برفقة إبنها
lebanon 24
24/05/2025 18:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"صارت وحدة تانية": ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل بآخر إطلالة لها.. ملامح وجهها تغيرت (صورة)
lebanon 24
24/05/2025 18:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
برفقة شقيق الشرع.. وزير سوري يثير الجدل بزيارة إلى "ذراع ماهر الاسد"!
lebanon 24
24/05/2025 18:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
برفقة ابنها نديم.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بوصلة رقص (فيديو)
lebanon 24
24/05/2025 18:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:53 | 2025-05-24
10:16 | 2025-05-24
07:30 | 2025-05-24
06:15 | 2025-05-24
04:49 | 2025-05-24
04:18 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24