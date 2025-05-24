"ملاكي الصغير"... رامز جلال يُثير الجدل بصورة جديدة برفقة طفلة: هل هي ابنته؟

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ونشر ، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ملاكي الصغير ليلى.. أحبك".وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شو مين، هى بنتك؟، معندوش غير ولد واحد اسمه ياسر، أحلى رامز في الدنيا، بسم الله ، ربنا يخليهالك، رامز بنتك شقية مثل أبوها ولا إيه، بنتك؟، رامز جلال ما بيكبر".وبالتحري حول الطفلة الصغيرة، تبين أنها ابنة المخرج وليست ابنة الفنان رامز جلال الذي لديه من الأبناء ابن واحد فقط ويدعى "ياسر".ويتعاون رامز جلال حاليا مع المخرج محمود كريم في فيلم جديد بعنوان "بيج رامي" من تأليف وفاروق هاشم، ومن إنتاج وليد صبري، والمقرر عرضه في صيف 2025، ويشارك ببطولته ، (توتا)، ، وآخرين.يذكر أن، رامز جلال قدم في موسم 2025 برنامج "رامز إيلون مصر" على شاشة mbc مصر.