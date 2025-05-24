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فنون ومشاهير
"ملاكي الصغير"... رامز جلال يُثير الجدل بصورة جديدة برفقة طفلة: هل هي ابنته؟
Lebanon 24
24-05-2025
|
09:14
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شارك الفنان
رامز جلال
، متابعيه عبر
السوشيال ميديا
، صورة له أحدث ظهور له مع طفلة صغيرة، أثار من خلالها حالة من الجدل بين الجمهور حول كونها ابنته أم لا.
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ونشر
رامز
، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ملاكي الصغير ليلى.. أحبك".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شو مين، هى بنتك؟، معندوش غير ولد واحد اسمه ياسر، أحلى رامز في الدنيا، بسم الله
ما شاء الله
، ربنا يخليهالك، رامز بنتك شقية مثل أبوها ولا إيه، بنتك؟، رامز جلال ما بيكبر".
وبالتحري حول الطفلة الصغيرة، تبين أنها ابنة المخرج
محمود كريم
وليست ابنة الفنان رامز جلال الذي لديه من الأبناء ابن واحد فقط ويدعى "ياسر".
ويتعاون رامز جلال حاليا مع المخرج محمود كريم في فيلم جديد بعنوان "بيج رامي" من تأليف
مصطفى عمر
وفاروق هاشم، ومن إنتاج وليد صبري، والمقرر عرضه في صيف 2025، ويشارك ببطولته
محمد أنور
،
محمد عبد الرحمن
(توتا)،
نسرين أمين
، وآخرين.
يذكر أن، رامز جلال قدم في موسم
دراما رمضان
2025 برنامج "رامز إيلون مصر" على شاشة mbc مصر.
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