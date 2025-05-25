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فنون ومشاهير

بالفيديو.. إعلامي لبنان ينهي الجدل بشأن زواج وائل كفوري وشانا عبود

Lebanon 24
25-05-2025 | 01:24
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أثار الإعلامي نيشان جدلًا جديدًا بعد نشره مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام"، يظهر فيه وهو يتلقى هدية بمناسبة عيد ميلاده من النجم وائل كفوري وشانا عبود.
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وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره باقة زهور بيضاء كبيرة أرسلها كفوري وعبود، وأُرفقت ببطاقة عبر فيها الثنائي عن مشاعرهما الصادقة وتمنياتهما السعيدة للإعلامي نيشان في عيد ميلاده حيث علق الأخير: "شكرا لكما وائل وشانا".
 
وعلّق المتابعون بقولهم أنّ هذه الهدية تنهي الجدل بشأن زواج الثنائي.
 
وكانت قد انتشرت معلومات قبل أيام تفيد بأن الفنان وائل كفوري تزوج سرا قبل أشهر من حبيبته شانا عبود، وان الأخيرة حامل بطفلهما الأول.




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