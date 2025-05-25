إليكم كيف توزعت جوائز مهرجان كان السينمائي 2025

اختُتمت مساء اليوم السبت 24 أيار 2025، فعاليات الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي وسط احتفاء عالمي واسع بالأفلام الفائزة التي عبرت عن تنوع التجارب الفنية والثقافية.
وقد كُشف في حفل الختام الذي أُقيم في قاعة مسرح Grand Théâtre Lumière، عن الأسماء والأعمال التي نالت جوائز المسابقة الرسمية، لتُشكل هذه الجوائر محطة حاسمة في مسيرة صناعها، إليكم أبرز الجوائز التي تم الإعلان عنها.
الجائزة الكبرى
ذهبت الجائزة الكبرى، وهي ثاني أرفع جوائز المهرجان بعد السعفة الذهبية، إلى الفيلم النرويجي "القيمة العاطفية" للمخرج يوهانيم تراير، المعروف بأسلوبه العاطفي المتوازن وقدرته على تصوير العلاقات الإنسانية بعمق بالغ.
الفيلم نال إعجاب لجنة التحكيم
بفضل السيناريو المحكم وأداء ممثليه الرائعين، خاصةً في تناوله
لموضوعات الفقد والارتباط بأسلوب شاعري دون مبالغة.
جائزة أفضل ممثلة
حازت الممثلة التونسية
نادية مليتي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها المؤثر في فيلم "الأخت الصغيرة"، حيث جسّدت شخصية امرأة تُصارع الفقد والعزلة في بيئة اجتماعية محافظة.
وقد أشاد النقاد بأدائها الصامت المليء بالتعبير، والذي جسّد الانكسار الداخلي للشخصية بعمق بعيد عن الأداء الصارخ.
جائزة أفضل مخرج
استحق البرازيلي كليبر مندونسا فيليو جائزة أفضل مخرج عن فيلمه السياسي الحاد "العميل السري"، الذي يُعيد طرح ثيمة السلطة والمقاومة من خلال قصة عميل مزدوج يعيش بين الولاء والتمرد.
جائزة لجنة التحكيم
نال فيلم "سيرات" للمخرج الفرنسي أوليفر لاكس جائزة لجنة التحكيم، وهي جائزة تعبر عن تقدير خاص من اللجنة لعمل فني تميز بأسلوبه الفريد، الفيلم يدور حول طفلين يحاولان عبور الحدود الأوروبية في رحلة محفوفة بالمخاطر.
جائزة أفضل سيناريو
حصد الأخوان البلجيكيان جان-بيير ولوك داردان جائزة أفضل سيناريو عن فيلم "الأمهات الشابات"، الذي يتناول معاناة الأمهات العازبات في بيئة قاسية، حيث إن النص تميز بالبساطة والحساسية، ما جعله واحدًا من أكثر الأعمال تأثيرًا في المهرجان.
جائزة أفضل ممثل
ذهبت جائزة أفضل ممثل للممثل البرازيلي فاغنر
مورا عن أدائه اللافت في فيلم "العميل السري"، حيث جسد شخصية معقدة مليئة بالتناقضات، وقد أثنى النقاد على قدرته في التنقل بين المشاعر المتضاربة من دون فقدان التوازن، مما أضفى على الفيلم مصداقية كبيرة.
الجائزة الخاصة
منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للفيلم الإيراني
"القيامة
" من إخراج بي جان، وهو عمل بصري مليء بالتأمل، يتناول فكرة البعث
والهوية الثقافية في إيران
المعاصرة.
جائزة الكاميرا الذهبية لأفضل عمل أول
فاز الفيلم العراقي
"كعكة الرئيس" بجائزة الكاميرا الذهبية (Caméra d’Or) لأفضل عمل أول، من إخراج حسن هادي.
حيث يروي الفيلم قصة طاهٍ في القصر الرئاسي
خلال فترة صاخبة من تاريخ العراق
، بأسلوب ساخر لكنه يحمل عمقًا سياسيًا مؤثرًا، وتُعد هذه الجائزة دعمًا قويًا للأصوات السينمائية الجديدة القادمة
من المنطقة العربية.
جائزة ذكر خاص
حصل الفيلم النيجيري "ظل والدي" على ذكر خاص من لجنة التحكيم، وهو عمل شاعري يستعيد سيرة الأب في قالب شبه وثائقي، وقد أخرجه أكينولا ديفيز جونيور
، الفيلم استُقبل بحرارة ضمن العروض الموازية، ويُعد إضافة مهمة للسينما الإفريقية الصاعدة. (فوشيا)