Advertisement

فنون ومشاهير

أمضى أيّامه الأخيرة في المستشفى... الموت يُغيّب ممثلاً وهكذا نعاه شقيقه

Lebanon 24
25-05-2025 | 05:28
A-
A+
Doc-P-1365674-638837730432700772.jpg
Doc-P-1365674-638837730432700772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُوفِيَ الممثل الهندي موكول ديف عن عمر ناهز 54 عاماً، بعد صراع مع المرض، بعدما أمضى الأيام العشرة الأخيرة من حياته في أحد مستشفيات دلهي يتلقى العلاج، في لحظة مؤثرة أحزنت الوسط الفني.
Advertisement

وكتب شقيقه الأكبر راهول ديف بياناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "نعلن وفاة شقيقنا موكول ديف في نيودلهي، ترك ابنته سيا ديف، وسيبقى دائمًا في قلوبنا". (الامارات 24)
 
 
مواضيع ذات صلة
تُوفي بسلام في المستشفى... الموت يُغيّب ممثلاً مخضرماً (صورة)
lebanon 24
25/05/2025 15:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يُغيّب شقيق الوزير السابق عصام شرف الدين
lebanon 24
25/05/2025 15:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة ممثل مخضرم شهير... وهكذا نعاه إبنه بالصور
lebanon 24
25/05/2025 15:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عن 76 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً: فارق الحياة في منزله بسلام
lebanon 24
25/05/2025 15:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:39 | 2025-05-25
07:49 | 2025-05-25
07:00 | 2025-05-25
03:54 | 2025-05-25
02:46 | 2025-05-25
01:24 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24