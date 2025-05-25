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فنون ومشاهير
أمضى أيّامه الأخيرة في المستشفى... الموت يُغيّب ممثلاً وهكذا نعاه شقيقه
Lebanon 24
25-05-2025
|
05:28
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تُوفِيَ الممثل
الهندي
موكول ديف عن عمر ناهز 54 عاماً، بعد صراع مع المرض، بعدما أمضى الأيام العشرة الأخيرة من حياته في أحد مستشفيات
دلهي
يتلقى العلاج، في لحظة مؤثرة أحزنت الوسط الفني.
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وكتب شقيقه الأكبر راهول ديف بياناً عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، قال فيه: "نعلن وفاة شقيقنا موكول ديف في
نيودلهي
، ترك ابنته سيا ديف، وسيبقى دائمًا في قلوبنا". (الامارات 24)
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