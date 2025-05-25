أمضى أيّامه الأخيرة في المستشفى... الموت يُغيّب ممثلاً وهكذا نعاه شقيقه

تُوفِيَ الممثل موكول ديف عن عمر ناهز 54 عاماً، بعد صراع مع المرض، بعدما أمضى الأيام العشرة الأخيرة من حياته في أحد مستشفيات يتلقى العلاج، في لحظة مؤثرة أحزنت الوسط الفني.

Advertisement



وكتب شقيقه الأكبر راهول ديف بياناً عبر ، قال فيه: "نعلن وفاة شقيقنا موكول ديف في ، ترك ابنته سيا ديف، وسيبقى دائمًا في قلوبنا". (الامارات 24)