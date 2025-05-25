قال الممثل عبر منشور توجّه فيه إلى "الصبايا" إنّه يعتذر على عدم الردّ على رسائلهن.

Advertisement

وكتب مقدم ممازحاً: "صبايا بعتذر على عدم الرد ع رسايلكن، بعدني بفترة العدة".

وكان حسين أثار الجدل قبل فترة قصيرة بإعلانه من خلال فيديو، أنّه وزوجته قرّرا الإنفصال.