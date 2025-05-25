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فنون ومشاهير

بعد فيديو طلاقه من زوجته... ممثل لبنانيّ يُوجّه رسالة لـ"الصبايا" (صورة)

Lebanon 24
25-05-2025 | 08:39
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قال الممثل حسين مقدم عبر منشور توجّه فيه إلى "الصبايا" إنّه يعتذر على عدم الردّ على رسائلهن.
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وكتب مقدم ممازحاً: "صبايا بعتذر على عدم الرد ع رسايلكن، بعدني بفترة العدة".
 
 
وكان حسين أثار الجدل قبل فترة قصيرة بإعلانه من خلال فيديو، أنّه وزوجته قرّرا الإنفصال.
 
 
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