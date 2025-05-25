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فنون ومشاهير

بعد العثور عليها ميّتة في منزلها... التحقيقات تكشف كيف تُوفيت الممثلة عبير الجبالي

Lebanon 24
25-05-2025 | 10:01
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شهد الوسط الفني التونسي صدمة كبيرة إثر وفاة الممثلة الشابة عبير الجبالي، التي عُثر عليها مؤخراً، داخل منزل أحد أقاربها في منطقة البياض شمال مدينة الكاف، مصابة بطلق ناري.
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وأكدت السلطات الأمنية أن التحقيقات الأولية تميل إلى فرضية انتحارها، وذلك بعد العثور على رسالة مكتوبة بخط يدها تشرح فيها الدوافع النفسية التي قادتها إلى اتخاذ هذا القرار، بحسب تقارير إعلامية. (الامارات 24)
 
 
 
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