بعد شطب سلاف فواخرجي.. نقابة الفنانين في سوريا تسحب عضوية 4 فنانين من بينهم مطرب شهير (صورة)

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وجاء في البيان أن الأعضاء الذين تم شطب عضويتهم هم: أمل وميس حرب ونور ومحمد آل رشي.



وأشار بيان نقابة الفنانين في إلى أن القرار بشطب عضوية 4 فنانين من جدول النقابة اتُخذ وفق المادة 40 من النظام الداخلي للنقابة والمادة 58 من القانون رقم 40 لعام 2019، بعد موافقة الجهات المعنية.



وعللت النقابة القرار بصدور تصرفات من الأعضاء المذكورين لا تتماشى مع قيم ومبادئ العمل النقابي، وذلك بناءً على ما ورد في محضر الاستجواب المنعقد يوم الإثنين الماضي. أكدت شطب عضوية 4 فنانين من جدول النقابة، استنادًا إلى قرار رقم 61.وجاء في البيان أن الأعضاء الذين تم شطب عضويتهم هم: أمل وميس حرب ونور ومحمد آل رشي.وأشار بيان نقابة الفنانين في إلى أن القرار بشطب عضوية 4 فنانين من جدول النقابة اتُخذ وفق المادة 40 من النظام الداخلي للنقابة والمادة 58 من القانون رقم 40 لعام 2019، بعد موافقة الجهات المعنية.وعللت النقابة القرار بصدور تصرفات من الأعضاء المذكورين لا تتماشى مع قيم ومبادئ العمل النقابي، وذلك بناءً على ما ورد في محضر الاستجواب المنعقد يوم الإثنين الماضي.

ويُعتبر الفنان السوري من أبرز الفنانين الذين ساهموا في إحياء القدود الحلبية والأغاني الكلاسيكية.



واشتهر بإعادة تقديم أغنية وحشتني لسعاد محمد، إلى جانب أعماله المميزة مثل ولا مرة كنا سوى من ألحان ، وأغنيات أخرى تركت بصمة بأسلوبه الكلاسيكي .



وكانت نقابة الفنانين السوريين أصدرت في نيسان الماضي قرارًا بشطب قيد الفنانة من سجلاتها، وذلك بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها في الآونة الأخيرة، عبّرت فيها عن دعمها العلني للرئيس السوري السابق . (العين الإخبارية)