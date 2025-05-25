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فنون ومشاهير
بعد شطب سلاف فواخرجي.. نقابة الفنانين في سوريا تسحب عضوية 4 فنانين من بينهم مطرب شهير (صورة)
Lebanon 24
25-05-2025
|
23:19
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أكدت
نقابة الفنانين السوريين
شطب عضوية 4 فنانين من جدول النقابة، استنادًا إلى قرار
مجلس الفرع
رقم 61.
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وجاء في البيان أن الأعضاء الذين تم شطب عضويتهم هم: أمل
حويجة
وميس حرب ونور
مهنا
ومحمد آل رشي.
وأشار بيان نقابة الفنانين في
سوريا
إلى أن القرار بشطب عضوية 4 فنانين من جدول النقابة اتُخذ وفق المادة 40 من النظام الداخلي للنقابة والمادة 58 من القانون رقم 40 لعام 2019، بعد موافقة الجهات المعنية.
وعللت النقابة القرار بصدور تصرفات من الأعضاء المذكورين لا تتماشى مع قيم ومبادئ العمل النقابي، وذلك بناءً على ما ورد في محضر الاستجواب المنعقد يوم الإثنين الماضي.
ويُعتبر الفنان السوري
نور مهنا
من أبرز الفنانين الذين ساهموا في إحياء القدود الحلبية والأغاني الكلاسيكية.
واشتهر بإعادة تقديم أغنية وحشتني لسعاد محمد، إلى جانب أعماله المميزة مثل ولا مرة كنا سوى من ألحان
ملحم بركات
، وأغنيات أخرى تركت بصمة بأسلوبه الكلاسيكي
الفريد
.
وكانت نقابة الفنانين السوريين أصدرت في نيسان الماضي قرارًا بشطب قيد الفنانة
سلاف فواخرجي
من سجلاتها، وذلك بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها في الآونة الأخيرة، عبّرت فيها عن دعمها العلني للرئيس السوري السابق
بشار الأسد
. (العين الإخبارية)
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