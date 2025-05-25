Advertisement

فنون ومشاهير

بعد شطب سلاف فواخرجي.. نقابة الفنانين في سوريا تسحب عضوية 4 فنانين من بينهم مطرب شهير (صورة)

Lebanon 24
25-05-2025 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1365923-638838372534189876.jpg
Doc-P-1365923-638838372534189876.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت نقابة الفنانين السوريين شطب عضوية 4 فنانين من جدول النقابة، استنادًا إلى قرار مجلس الفرع رقم 61. 
Advertisement

وجاء في البيان أن الأعضاء الذين تم شطب عضويتهم هم: أمل حويجة وميس حرب ونور مهنا ومحمد آل رشي.

وأشار بيان نقابة الفنانين في سوريا إلى أن القرار بشطب عضوية 4 فنانين من جدول النقابة اتُخذ وفق المادة 40 من النظام الداخلي للنقابة والمادة 58 من القانون رقم 40 لعام 2019، بعد موافقة الجهات المعنية. 

وعللت النقابة القرار بصدور تصرفات من الأعضاء المذكورين لا تتماشى مع قيم ومبادئ العمل النقابي، وذلك بناءً على ما ورد في محضر الاستجواب المنعقد يوم الإثنين الماضي.
 
 
 
 
 
ويُعتبر الفنان السوري نور مهنا من أبرز الفنانين الذين ساهموا في إحياء القدود الحلبية والأغاني الكلاسيكية.

واشتهر بإعادة تقديم أغنية وحشتني لسعاد محمد، إلى جانب أعماله المميزة مثل ولا مرة كنا سوى من ألحان ملحم بركات، وأغنيات أخرى تركت بصمة بأسلوبه الكلاسيكي الفريد.

وكانت نقابة الفنانين السوريين أصدرت في نيسان الماضي قرارًا بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها، وذلك بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها في الآونة الأخيرة، عبّرت فيها عن دعمها العلني للرئيس السوري السابق بشار الأسد. (العين الإخبارية)
 
مواضيع ذات صلة
بعد شطب عضوية سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين.. فنانة سورية تعلق: ما بطيقها لكن قرار غبي (صورة)
lebanon 24
26/05/2025 08:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سلاف فواخرجي.. أنباء عن شطب هذا الممثل السوري الشهير من نقابة الفنانين
lebanon 24
26/05/2025 08:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... هكذا علّقت سلاف فواخرجي على إلغاء عضويتها من نقابة الفنانين في سوريا
lebanon 24
26/05/2025 08:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار "شطب" سلاف فواخرجي من النقابة.. فنانان سوريان شهيران يُثيران الجدل بتعليق مُفاجئ
lebanon 24
26/05/2025 08:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:05 | 2025-05-26
00:12 | 2025-05-26
23:00 | 2025-05-25
16:02 | 2025-05-25
16:00 | 2025-05-25
10:01 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24