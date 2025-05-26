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فنون ومشاهير

بغاية الجمال.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تُشعل المواقع شاهدوا كم تشبه والدتها (فيديو)

Lebanon 24
26-05-2025 | 00:12
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تم تداول خلال الساعات الماضية مقطع فيديو ظهرت فيه "لي لي" ابنة النجمين المصريين أحمد حلمي ومنى زكي، في أحدث ظهور لها عبر إحدى المنصات الأجنبية، حيث لفتت الأنظار بخفة ظلها وعفويتها.
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وخلال اللقاء، طلب المذيع من "لي لي" أن تصف بلدها دون ذكر اسمه صراحة، حتى يحاول المراسل والجمهور تخمينه، لتجيب بطريقة طريفة بذكر بعض أشهر الأكلات مثل "الملوخية" و"الكشري"، الى جانب الأغاني المعروفة، ما أضفى على اللقاء طابعًا مرحًا ولافتًا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع من اللقاء، مشيرين الى الشبه الكبير بينها وبين والدتها الفنانة منى زكي، مؤكدين أنها أصبحت نسخة طبق الأصل منها في الملامح والتعبير.

لي لي أحمد حلمي هي الابنة الكبرى للفنانين المصريين أحمد حلمي ومنى زكي. ولدت في عام 2004، وتبلغ من العمر 21 عامًا، تدرس حاليًا الهندسة المعمارية في جامعة برايتون بالمملكة المتحدة.

منذ سن المراهقة، أظهرت "لي لي" شغفًا بالفن والموضةـ بدأت مشروعًا خاصًا يجمع بين هذين المجالين، حيث تقوم بالرسم على الملابس وتعرض أعمالها الفنية من خلالها، في الفيديوهات التي تنشرها على حسابها الرسمي على "إنستغرام". (لها)
 
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