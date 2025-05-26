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فنون ومشاهير

بإطلالة "شعبية".. تامر حسني يُفاجئ الجمهور في العرض الخاص لفيلمه (صور)

Lebanon 24
26-05-2025 | 01:59
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بطريقة مفاجئة، وصل النجم المصري تامر حسني وطاقم فيلم "ريستارت" إلى العرض الخاص للفيلم الذي أقيم في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، باستخدام ميكروباص صغير يُعرف بـ"التمناية".
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وشارك في الوصول إلى العرض الخاص كل من تامر حسني، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وذلك قبل أيام من انطلاق الفيلم رسميًّا في دور العرض السينمائية، حيث من المقرر طرحه للجمهور يوم 29 أيار الجاري.
 
 
 
 
 
 
وحرص الفنان أحمد سعد على دعم صديقه تامر حسني، وحضور العرض الخاص للفيلم، حيث وقف سعد بجوار تامر، ومعهما الفنانة إلهام شاهين التي هنّأت تامر على الفيلم وتمنّت أن يحقق فيه نجاحاً كبيراً، وشكرها تامر على حضورها.

ورحّب تامر بصديقه أحمد سعد، من خلال أغنية "اليوم الحلو دا" التي سمعها الحضور في "دي جي"، والتقط تامر الصور مع سعد، ورقص الثنائي على أنغام الأغنية في مشهد طريف نال إعجاب الجمهور.

وكان تامر قد احتفل إلى جانب صنّاع العمل بمشاهدة النسخة النهائية للفيلم، وذلك قبل موعد إطلاقه رسميًا في دور السينما، في خطوة تمهيدية لإطلاق حملات الدعاية والترويج.

ويضم الفيلم نخبة من الفنانين، منهم تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ونجم نادي الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو". الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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