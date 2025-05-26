بإطلالة "شعبية".. تامر حسني يُفاجئ الجمهور في العرض الخاص لفيلمه (صور)



Advertisement

وشارك في الوصول إلى العرض الخاص كل من تامر حسني، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وذلك قبل أيام من انطلاق الفيلم رسميًّا في دور العرض السينمائية، حيث من المقرر طرحه للجمهور يوم 29 أيار الجاري. بطريقة مفاجئة، وصل النجم المصري وطاقم فيلم "ريستارت" إلى الخاص للفيلم الذي أقيم في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، باستخدام ميكروباص صغير يُعرف بـ"التمناية".وشارك في الوصول إلى العرض الخاص كل من تامر حسني، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وذلك قبل أيام من انطلاق الفيلم رسميًّا في دور العرض السينمائية، حيث من المقرر طرحه للجمهور يوم 29 أيار الجاري.

وحرص الفنان على دعم صديقه تامر حسني، وحضور العرض الخاص للفيلم، حيث وقف سعد بجوار تامر، ومعهما الفنانة التي هنّأت تامر على الفيلم وتمنّت أن يحقق فيه نجاحاً كبيراً، وشكرها تامر على حضورها.



ورحّب تامر بصديقه أحمد سعد، من خلال أغنية " دا" التي سمعها الحضور في " "، والتقط تامر الصور مع سعد، ورقص على الأغنية في مشهد طريف نال إعجاب الجمهور.



وكان تامر قد احتفل إلى جانب صنّاع العمل بمشاهدة النسخة النهائية للفيلم، وذلك قبل موعد إطلاقه رسميًا في دور السينما، في خطوة تمهيدية لإطلاق حملات الدعاية والترويج.



ويضم الفيلم نخبة من الفنانين، منهم تامر حسني، ، ، ، ، ، أحمد عزيز، وأحمد علي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام ، ، ، رانيا منصور، توانا الجوهري، ونجم السابق "ميدو". الفيلم من تأليف ، وإخراج سارة وفيق.