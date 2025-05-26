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فنون ومشاهير

بسبب جارها.. إبن فنانة شهيرة يتعرّض للأذى والإصابة هذا ما حصل معه (صورة)

Lebanon 24
26-05-2025 | 02:47
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قامت الفنانة المصرية زينة اليوم الاثنين بتحرير محضر بقسم شرطة الشيخ زايد، ضد أحد جيرانها في الكمبوند الذي تقطن به، بعد تعرض نجلها لهجوم من كلب المتهم، نتج عنه عقره أثناء لعبه كرة القدم داخل الكمبوند.
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وأدلت زينة بأقوالها أمام رجال المباحث بأكتوبر في واقعة تعرض نجلها عز الدين لعقر كلب، حيث أكدت أن نجلها أثناء لعبه كرة القدم هاجمه كلب تعود ملكيته لأحد الأشخاص كان متواجدًا في موقع لعب الطفل.

وأشارت إلى أنه فور علمها بإصابة نجلها توجهت إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات وأخذ الأمصال اللازمة، ويجري رجال المباحث التحريات والتحفظ على الكلب.

من ناحية أخرى قررت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، أمس الأحد، تأجيل دعوى زينة لزيادة نفقة ومصروفات نجليها التوأم من الفنان أحمد عز، إلى 
آب المقبل للاطلاع.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد قضت بإلزام عز بزيادة نفقة طفليه التوأم من الفنانة زينة إلى 80 ألف جنيه شهريًا بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم "ولاد رزق".(لها)
 
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