بسبب جارها.. إبن فنانة شهيرة يتعرّض للأذى والإصابة هذا ما حصل معه (صورة)

قامت الفنانة زينة اليوم الاثنين بتحرير محضر بقسم شرطة الشيخ ، ضد أحد جيرانها في الكمبوند الذي تقطن به، بعد تعرض نجلها لهجوم من كلب المتهم، نتج عنه عقره أثناء لعبه داخل الكمبوند.

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وأدلت زينة بأقوالها أمام رجال المباحث بأكتوبر في واقعة تعرض نجلها لعقر كلب، حيث أكدت أن نجلها أثناء لعبه كرة القدم هاجمه كلب تعود ملكيته لأحد الأشخاص كان متواجدًا في موقع لعب الطفل.



وأشارت إلى أنه فور علمها بإصابة نجلها توجهت إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات وأخذ الأمصال اللازمة، ويجري رجال المباحث التحريات والتحفظ على الكلب.



من ناحية أخرى قررت محكمة مستأنف أسرة ، أمس الأحد، تأجيل دعوى زينة لزيادة نفقة ومصروفات نجليها التوأم من الفنان ، إلى

آب المقبل للاطلاع.



وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد قضت بإلزام عز بزيادة نفقة طفليه التوأم من الفنانة زينة إلى 80 ألف جنيه شهريًا بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم " ".(لها)