تعرّضت لوعكة صحية.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها (صورة)

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أعلنت الفنانة تعرض والدتها لوعكة صحية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.وكتبت مروة عبر خاصية " " في صفحتها الشخصية على " ": "اللهم لا تختبر صبرنا في صحة من نحب، اللهم يا شافي يا معافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما، وهون عليها كل ألم، وطهر جسدها، وعافها، وأعف عنها يا أرحم الراحمين".