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فنون ومشاهير

تعرّضت لوعكة صحية.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها (صورة)

Lebanon 24
26-05-2025 | 03:10
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أعلنت الفنانة المصرية مروة نصر تعرض والدتها لوعكة صحية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.
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وكتبت مروة عبر خاصية "ستوري" في صفحتها الشخصية على "انستغرام": "اللهم لا تختبر صبرنا في صحة من نحب، اللهم يا شافي يا معافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقما، وهون عليها كل ألم، وطهر جسدها، وعافها، وأعف عنها يا أرحم الراحمين".
 

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