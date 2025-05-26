"صيف ساخن" لإليسا.. ومُفاجأة مع هذا الفنان!

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يبدو ان جمهور الفنانة إليسا على موعد مع صيف ساخن ومليء بالمفاجآت سواء على صعيد التجهيز لألبوم جديد أو حفلاتها الغنائية الكبرى التي أعلنت عنها مؤخراً وتبدأها بحفلات "أعياد " 2025، حيث تلتقي بجمهورها في واجهة بيروت البحرية يوم 28 المقبل، كما نشرت بوستر الحفل عبر حسابها بانستغرام، وقالت في تعليقها على بوستر حفلها الجديد: "بيروت... حبكم لا يُضاهى! انضموا إلى في ليلة مميزة يوم 28 تموز، حفلة موسيقية من قلب هذه المدينة، ولقلب هذه المدينة".ألبوم جديد وظهور معوينتظر جمهور إليسا مفاجأتها الكبرى في 2025، وهي انطلاق رحلة تسجيل ألبومها الجديد، وهي المفاجأة التي لاقت تفاعل كبير من جمهورها على مواقع التواصل، وذلك بعدما كشف الفنان مروان عن هذا الأمر في مقابلة له مع قناة "الجديد"، التي أكّد فيها استمرار تعاونه الفني مع إليسا، وقال إنّ إليسا أخبرته بانطلاق رحلة عملها في ألبومها الجديد، حيث يتعاون معها في أكثر من أغنية في الألبوم، بالإضافة إلى كشفه مفاجأة أخرى، وهي ظهور إليسا معه في ختام حلقات الموسم الجديد من برنامجه "طرب مع مروان".جولات غنائية بدأتوتعزز النجمة إليسا حضورها القوي في الحفلات هذا العام، حيث تشهد الفترة الحالية نشاطاً مكثفاً ومميز منها في جولاتها الغنائية، كانت قد بدأتها أحيت مؤخراً بالعديد من الحفلات الكبرى ضمن جولتها الغنائية العالمية، وعلى رأسها حفلها الأخير المميز على مسرح "الأولمبيا" العريق في ، وهو الحفل الذي حقق أصداء واسعة على مواقع التواصل من خلال لقطات مميزة تداولها الجمهور من حفل إليسا في باريس، بالإضافة إلى تألقها في الحفل ووجودها المميز على المسرح التاريخي في باريس.رقم قياسيوكانت إليسا احتفلت مؤخراً بتحقيقها رقماً قياسياً على منصة "أنغامي" بعد تصدّرها قائمة نسب الاستماع بين المطربين العرب، حيث وصلت أغانيها إلى 900 مليون نسبة استماع، لتصبح الفنانة العربية الأكثر استماعاً والأكثر متابعة على المنصة. (نواعم)