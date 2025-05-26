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فنون ومشاهير

"صيف ساخن" لإليسا.. ومُفاجأة مع هذا الفنان!

Lebanon 24
26-05-2025 | 03:47
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يبدو ان جمهور الفنانة إليسا على موعد مع صيف ساخن ومليء بالمفاجآت سواء على صعيد التجهيز لألبوم جديد أو حفلاتها الغنائية الكبرى التي أعلنت عنها مؤخراً وتبدأها بحفلات "أعياد بيروت" 2025، حيث تلتقي بجمهورها في واجهة بيروت البحرية يوم 28 تموز المقبل، كما نشرت بوستر الحفل عبر حسابها بانستغرام، وقالت في تعليقها على بوستر حفلها الجديد: "بيروت... حبكم لا يُضاهى! انضموا إلى في ليلة مميزة يوم 28 تموز، حفلة موسيقية من قلب هذه المدينة، ولقلب هذه المدينة". 
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ألبوم جديد وظهور مع مروان خوري

وينتظر جمهور إليسا مفاجأتها الكبرى في 2025، وهي الكشف عن انطلاق رحلة تسجيل ألبومها الجديد، وهي المفاجأة التي لاقت تفاعل كبير من جمهورها على مواقع التواصل، وذلك بعدما كشف الفنان مروان خوري عن هذا الأمر في مقابلة له مع قناة "الجديد"، التي أكّد فيها استمرار تعاونه الفني مع إليسا، وقال إنّ إليسا أخبرته بانطلاق رحلة عملها في ألبومها الجديد، حيث يتعاون معها في أكثر من أغنية في الألبوم، بالإضافة إلى كشفه مفاجأة أخرى، وهي ظهور إليسا معه في ختام حلقات الموسم الجديد من برنامجه "طرب مع مروان".

جولات غنائية بدأت من باريس
وتعزز النجمة إليسا حضورها القوي في الحفلات هذا العام، حيث تشهد الفترة الحالية نشاطاً مكثفاً ومميز منها في جولاتها الغنائية، كانت قد بدأتها أحيت مؤخراً بالعديد من الحفلات الكبرى ضمن جولتها الغنائية العالمية، وعلى رأسها حفلها الأخير المميز على مسرح "الأولمبيا" العريق في باريس، وهو الحفل الذي حقق أصداء واسعة على مواقع التواصل من خلال لقطات مميزة تداولها الجمهور من حفل إليسا في باريس، بالإضافة إلى تألقها في الحفل ووجودها المميز على المسرح التاريخي في باريس.

رقم قياسي
وكانت إليسا احتفلت مؤخراً بتحقيقها رقماً قياسياً على منصة "أنغامي" بعد تصدّرها قائمة نسب الاستماع بين المطربين العرب، حيث وصلت أغانيها إلى 900 مليون نسبة استماع، لتصبح الفنانة العربية الأكثر استماعاً والأكثر متابعة على المنصة. (نواعم)
 
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