بعد نشرها فيديو المصعد.. نادين نسيب نجيم تُهدد باللجوء إلى القضاء!

هيدي القصّة من وجهة نظر الشب يلي تهمته 'المحترمة' #نادين_نسيب_نجيم إنه "تحرّش" فيها.
إهانة العالم عيب يا واطية يا @nadinenjeim pic.twitter.com/UkszdE0rpu
— Pḗgasos (@Pegasoslb) May 25, 2025
هيدي القصّة من وجهة نظر الشب يلي تهمته 'المحترمة' #نادين_نسيب_نجيم إنه "تحرّش" فيها.
إهانة العالم عيب يا واطية يا @nadinenjeim pic.twitter.com/UkszdE0rpu
اخذوا النصيحه من #نادين_نسيب_نجيم 💜
اقوي نصيحه انا دايما اعمل هيك ندوون لاني فعلا بخاف
ومره صار معي موقف هيك كنت بالجامعه ورايحه المشفي وفي اصنصير المشفي بس الله حماني الحمد الله وقف الاصنصير بالوقت المناسب وركبوا معانا عيله ومن يومها ما بحب اركب الاصنصير لوحدي😭 @nadinenjeim pic.twitter.com/OStTFZv7fT
— rawya NNN👑💜 (@Rawoya) May 24, 2025
اخذوا النصيحه من #نادين_نسيب_نجيم 💜
اقوي نصيحه انا دايما اعمل هيك ندوون لاني فعلا بخاف
ومره صار معي موقف هيك كنت بالجامعه ورايحه المشفي وفي اصنصير المشفي بس الله حماني الحمد الله وقف الاصنصير بالوقت المناسب وركبوا معانا عيله ومن يومها ما بحب اركب الاصنصير لوحدي😭 @nadinenjeim pic.twitter.com/OStTFZv7fT