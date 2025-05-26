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فنون ومشاهير

بعد نشرها فيديو المصعد.. نادين نسيب نجيم تُهدد باللجوء إلى القضاء!

Lebanon 24
26-05-2025 | 04:31
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هددت الممثلة نادين نسيب نجيم باللجوء إلى القضاء، لتقديم شكوى ضد إحدى الشركات، وذلك على خلفية اتهامها أحد الشبان بمحاولة التحرش بها أثناء وقوفها لانتظار المصعد الكهربائي.

وأعادت نادين مشاركة تغريدة لإحدى الصفحات التي نشرت مقطع فيديو يعود لشركةٍ تحمل اسم "Beorgani.Skincare"، يُسمع فيه صوت مالكة الشركة وهي توضح ما حدث مع أحد شبان خدمة التوصيل العاملين لديها، واتهام نادين نجيم له بالتحرش بها.

وأشارت مالكة الشركة إلى أن جارة نادين طلبت طلبية لأطفالها ولها، وهو ما دعاهم إلى إرسال الطلبية مع أحد أفضل شبان الديلفيري لديها، مؤكدةً أن ما حدث على أرض الواقع كان مغايرا لما روته نادين، نافيةً أن يكون قد تحرش بالأخيرة.

وأضافت مالكة الشركة: "الشاب سوبر محترم وخلوق و"ادمي" وطلبت منه ان يهتم بالطلبية".
 
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ومن الواضح أن الرواية لم تعجب نجمة مسلسل "2020"، إذ علقت على المقطع بالقول: طالما وصلت القصة لهون وصار فيها كذب كرمال تعملوا دعاية للشركة وأنه جارتي طلبت الطلبية من عندكن رح وصل الموضوع للقضاء.

وكانت نادين قد شاركت منذ أيام قليلة مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تقول إنها تعرضت للتحرش أثناء انتظارها المصعد للصعود إلى شقتها.

وبدت نادين مرتبكة من تصرفات شاب كان يريد ركوب المصعد أيضا، إذ ردّت عليه بعصبية بعد أن سألها إن كانت ستستخدم المصعد أم لا، مشيرةً إلى أنها ترفض الصعود معه أو مع أي شخص آخر، مفضّلة الانتظار والبقاء بمفردها.
 
 
وقالت: "قدّي أنا بنتبه على حالي، وقدي صار عمري وعندي أولاد، بتصدقوا لما إجي بدي اطلع بمصعد بعتل هم وبخاف".(فوشيا)
 
 
 
 
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