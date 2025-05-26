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فنون ومشاهير
تامر حسني يتحدث للمرة الأولى عن بسمة بوسيل بعد طلاقهما.. فماذا قال؟
Lebanon 24
26-05-2025
|
14:00
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نفى النجم المصري
تامر حسني
بشكل قاطع الشائعات المتداولة مؤخراً حول عودته إلى طليقته الفنانة
بسمة بوسيل
، وذلك بعد ظهورهما سويًا في حفل عيد ميلاد ابنتهما، ما أثار تكهنات حول احتمال عودة العلاقة بينهما.
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وفي مقابلة مع برنامج "ET بالعربي"، أوضح تامر أن كتابته لحرف اسم "بسمة" على يده في إحدى الحملات الدعائية لا تعني وجود أي عودة بينهما، مؤكداً أن ما كُتب كان حروف أسماء أولاده ووالدتهم، وقال: "لا، مرجعناش... دي حروف عيلتي ومفيش أقرب منهم، وكان اقتراح المخرج نكتب حاجة على الإيد شبه ناس الروك، فاخترت أسماء أولادي وأمهم".
وأضاف النجم المصري بتأثر: "بسمة دي بنتي الكبيرة، ومهما حصل ومهما الناس لعبوا في دماغها، مستحيل أقسى عليها، هي في دمي وتربيتي، وأنا ممكن أموت ولا أزعّلها، وأم أولادي ربنا يخليها ليهم، عاملة مجهود كبير معاهم، وربنا يوفقها في كل خطوة بتعملها".
يُذكر أن تامر حسني لفت الأنظار مؤخرًا من خلال إطلاقه كليب أغنية "
ملكة جمال الكون
" بمشاركة الفنان الشاب
الشامي
، والتي جاءت بأجواء صيفية مرحة، ولاقت رواجًا واسعًا وتفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، محققة نسب مشاهدة مرتفعة منذ طرحها. (لها)
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