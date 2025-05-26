شروط حضور حفل جنيفر لوبيز في شرم الشيخ... ما هي؟

Advertisement

وأعلنت الجهة أنّ الحضور ممنوع لمن هم دون 18 عاماً، فيما يُسمح بالدخول مجاناً لنزلاء سلسلة الفنادق المشاركة، بشرط أن يكون الحجز قد تم ابتداءً من 28 نيسان الماضي، مع الإشارة إلى أنّ سعر الحجز يبدأ من 1595 دولاراً أميركياً.ويُعدّ هذا الحفل الثاني للنجمة العالمية في مصر، بعد مشاركتها في مهرجان الجديدة في آب 2019.وتُقدّم لوبيز هذا الحفل ضمن جولتها الفنية العالمية "UP ALL NIGHT"، التي تشمل عروضاً في 15 دولة حول العالم، وتؤدّي خلالها مجموعة من أشهر أغانيها.يُذكر أنّ جنيفر لوبيز شاركت مؤخراً في سباق السيارات "كورنيش جدة 2025"، الذي أُقيم في .