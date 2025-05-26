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فنون ومشاهير
شروط حضور حفل جنيفر لوبيز في شرم الشيخ... ما هي؟
Lebanon 24
26-05-2025
|
16:00
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كشفت الجهة المنظّمة لحفل النجمة العالمية
جنيفر لوبيز
، عن شروط حضور الحفل المرتقب في مدينة شرم الشيخ، والمقرر إقامته في 4
تموز
المقبل.
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وأعلنت الجهة أنّ الحضور ممنوع لمن هم دون 18 عاماً، فيما يُسمح بالدخول مجاناً لنزلاء سلسلة الفنادق المشاركة، بشرط أن يكون الحجز قد تم ابتداءً من 28 نيسان الماضي، مع الإشارة إلى أنّ سعر الحجز يبدأ من 1595 دولاراً أميركياً.
ويُعدّ هذا الحفل الثاني للنجمة العالمية في مصر، بعد مشاركتها في مهرجان
العلمين
الجديدة في آب 2019.
وتُقدّم لوبيز هذا الحفل ضمن جولتها الفنية العالمية "UP ALL NIGHT"، التي تشمل عروضاً في 15 دولة حول العالم، وتؤدّي خلالها مجموعة من أشهر أغانيها.
يُذكر أنّ جنيفر لوبيز شاركت مؤخراً في سباق السيارات "كورنيش جدة 2025"، الذي أُقيم في
المملكة العربية السعودية
.
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