Advertisement

فنون ومشاهير

شروط حضور حفل جنيفر لوبيز في شرم الشيخ... ما هي؟

Lebanon 24
26-05-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1366347-638839033616070800.png
Doc-P-1366347-638839033616070800.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الجهة المنظّمة لحفل النجمة العالمية جنيفر لوبيز، عن شروط حضور الحفل المرتقب في مدينة شرم الشيخ، والمقرر إقامته في 4 تموز المقبل.
Advertisement

وأعلنت الجهة أنّ الحضور ممنوع لمن هم دون 18 عاماً، فيما يُسمح بالدخول مجاناً لنزلاء سلسلة الفنادق المشاركة، بشرط أن يكون الحجز قد تم ابتداءً من 28 نيسان الماضي، مع الإشارة إلى أنّ سعر الحجز يبدأ من 1595 دولاراً أميركياً.

ويُعدّ هذا الحفل الثاني للنجمة العالمية في مصر، بعد مشاركتها في مهرجان العلمين الجديدة في آب 2019.

وتُقدّم لوبيز هذا الحفل ضمن جولتها الفنية العالمية "UP ALL NIGHT"، التي تشمل عروضاً في 15 دولة حول العالم، وتؤدّي خلالها مجموعة من أشهر أغانيها.

يُذكر أنّ جنيفر لوبيز شاركت مؤخراً في سباق السيارات "كورنيش جدة 2025"، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.
مواضيع ذات صلة
عون تسلم دعوة رسمية لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
lebanon 24
27/05/2025 03:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أسلوبهما مختلف تماماً... شاهدوا كيف أطلت إبنة جنيفر لوبيز مع والدتها
lebanon 24
27/05/2025 03:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي شروط حزب العمال الكردستاني للسلام مع تركيا؟
lebanon 24
27/05/2025 03:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: ما من شروط وضعت من قبل "حزب الله" حتى الآن لتسليم السلاح
lebanon 24
27/05/2025 03:13:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2025-05-26
09:49 | 2025-05-26
08:20 | 2025-05-26
06:53 | 2025-05-26
04:45 | 2025-05-26
04:31 | 2025-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24