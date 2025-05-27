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فنون ومشاهير

"من غير لمس".. ياسمين عبد العزيز تُثير الجدل بما فعلته!

Lebanon 24
27-05-2025 | 10:32
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وجّهت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ردًا مباشرًا وحازمًا لأحد المعجبين الذين اقتربوا منها بشكل مفاجئ خلال حفل توزيع جوائز "إنرجي" للفنون، حيث نالت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "وتقابل حبيب". 
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وجاءت الحادثة خلال تكريم ياسمين في الحفل، عندما تجمّع حولها عدد كبير من الحاضرين لتهنئتها والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء احتفالية ملؤها الفرح والترحيب.
 
 
 
 
 
إلا أن أحد المعجبين اقترب منها بصورة غير معتادة، ما دفع ياسمين إلى مخاطبته بهدوء ووضوح: "من غير لمس"، مطالبة بترك مسافة شخصية بينها وبينه، ما حوّل المشهد إلى لحظة لاقت انتشارًا واسعًا بعد تداول مقطع الفيديو الذي يوثق الموقف.

ورافق ياسمين خلال الحفل السيناريست عمرو محمود ياسين، الذي حرص على دعمها ومتابعة الأجواء عن قرب وسط الزحام، مسهمًا في الحفاظ على راحتها أثناء التفاعل مع الجمهور. (العين الإخبارية)
 
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