الموت يؤلم كميل ابي خليل.. فقد أعز الناس (صور)

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ونشر كميل صورا مع جده الراحل وعلّق عليها قائلا: "حبيبي يا جدي". أعلن مدير الانتاج الفني وفاة جده وذلك عبر حسابه على تطبيق .ونشر كميل صورا مع جده الراحل وعلّق عليها قائلا: "حبيبي يا جدي".

وكان انفصل مؤخرا عن زوجته الفنانة ابنة الفنان وذلك بعد زواج دام أقل من عامين.