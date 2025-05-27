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فنون ومشاهير
الموت يؤلم كميل ابي خليل.. فقد أعز الناس (صور)
Lebanon 24
27-05-2025
|
03:52
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أعلن مدير الانتاج الفني
كميل أبي خليل
وفاة جده وذلك عبر حسابه على تطبيق
انستغرام
.
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ونشر كميل صورا مع جده الراحل وعلّق عليها قائلا: "حبيبي يا جدي".
وكان
أبي خليل
انفصل مؤخرا عن زوجته الفنانة
ماريتا الحلاني
ابنة الفنان
عاصي الحلاني
وذلك بعد زواج دام أقل من عامين.
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