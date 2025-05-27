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فنون ومشاهير

الموت يؤلم كميل ابي خليل.. فقد أعز الناس (صور)

Lebanon 24
27-05-2025 | 03:52
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أعلن مدير الانتاج الفني كميل أبي خليل وفاة جده وذلك عبر حسابه على تطبيق انستغرام.
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ونشر كميل صورا مع جده الراحل وعلّق عليها قائلا: "حبيبي يا جدي". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وكان أبي خليل انفصل مؤخرا عن زوجته الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني وذلك بعد زواج دام أقل من عامين. 

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