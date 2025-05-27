بشكل مُفاجئ.. فنانة لبنانية تُعلن ارتباطها وتُخفي وجه عريسها؟! (صورة)

نشرت الفنانة تانيا قسيس صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام، كشفت من خلالها عن ارتباطها رسميًا، حيث أطلت وهي تُعانق رجلًا من دون إظهار وجهه بشكل واضح، وعلّقت: "لا حاجة للتعليق".
وقد انهالت التعليقات المهنئة من المتابعين الذين عبّروا عن فرحتهم بهذه الخطوة.
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A post shared by tania kassis // تانيا قسيس (@taniakassisofficial)
A post shared by tania kassis // تانيا قسيس (@taniakassisofficial)
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A post shared by One TV (@onetvlebanon)
A post shared by One TV (@onetvlebanon)