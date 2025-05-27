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فنون ومشاهير

بشكل مُفاجئ.. فنانة لبنانية تُعلن ارتباطها وتُخفي وجه عريسها؟! (صورة)

Lebanon 24
27-05-2025 | 04:29
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نشرت الفنانة تانيا قسيس صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام، كشفت من خلالها عن ارتباطها رسميًا، حيث أطلت وهي تُعانق رجلًا من دون إظهار وجهه بشكل واضح، وعلّقت: "لا حاجة للتعليق".

وقد انهالت التعليقات المهنئة من المتابعين الذين عبّروا عن فرحتهم بهذه الخطوة.

A post shared by tania kassis // تانيا قسيس (@taniakassisofficial)

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لكن تبين لاحقًا أن الصورة ليست إعلانًا لارتباط فعلي، بل ترويجية لفيديو كليب جديد ستطرحه تانيا يوم الخميس المقبل.
 
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