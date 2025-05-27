بشكل مُفاجئ.. فنانة لبنانية تُعلن ارتباطها وتُخفي وجه عريسها؟! (صورة)

نشرت الفنانة صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام، كشفت من خلالها عن ارتباطها رسميًا، حيث أطلت وهي تُعانق رجلًا من دون إظهار وجهه بشكل واضح، وعلّقت: "لا حاجة للتعليق".

وقد انهالت التعليقات المهنئة من المتابعين الذين عبّروا عن فرحتهم بهذه الخطوة.