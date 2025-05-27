بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)

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قام المخرج السوري بمهاجمة قرار نقابة الفنانين في بإسقاط العضوية عن من الفنانين، مؤكداً أن أعضاء يتم انتخابهم بالمؤتمر العام، ولا يتم فصلهم إلا بالمؤتمر العام أيضاً.وتحدث السبيعي في لقاء ببرنامج "استوديو العرب"عن تجربة والده في عام 1984، مشيرة الى أن "الفنان الراحل ترشح حينها لمنصب النقيب ضد الفنان سهير ، الذي كان مرشح العربي ، وبعد إعلان فوز والده في الانتخابات بفارق 10 أصوات، وبعد الاحتفال من أعضاء النقابة، تم إخبارهم بوصول برقية للفنانين من بـ10 أصوات للتصويت لصالح كنعان، على الرغم من مخالفة ذلك للقوانين في ذلك الوقت".وأكد السبيعي أن "القرارات التي يتخذها الحالي غير قانونية لأنه مجلس غير منتخب. الأزمة تكمن في النقابة والمجلس الحالي تقتصر مهمته على التحضير لقانون لمجلس النقابة الجديد، يعيد للنقابة شكل العمل النقابي للقيام بدورها بالوقوف بجانب الفنان، حتى ضد الدولة، لأنها نقابة الفنانين، من أجل إعادة النقابة للأعضاء".وأكد أن "الأزمة تكمن في النقابة وليس بالأشخاص، مشيراُ إلى أن الحل يكمن في استعادة النقابة لدورها الحقيقي بأن تصبح مؤسسة للفنانين، لرعايتهم والدفاع عنهم، وليس مؤسسة تمنح شهادة الوطنية لأشخاص وتقوم بسحبها من آخرين".(لها)