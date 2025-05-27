بعد تعرّض طفليها لهجوم داخل ملعب لكرة القدم... فنانة شهيرة أمام التحقيق

استدعت نيابة الشيخ في مصر، الفنانة زينة التي مثُلت للتحقيق بصحبة محاميها، للإدلاء بأقوالها في الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً، بعد تعرض طفليها لهجوم من كلب داخل مجمع سكني فاخر غرب .

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وبحسب تقارير إعلامية، فقد تمّ تكليف قسم شرطة الشيخ زايد بإنجاز التحقيقات، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة داخل الملعب الذي وقع فيه الحادث.