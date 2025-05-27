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فنون ومشاهير

بعد تعرّض طفليها لهجوم داخل ملعب لكرة القدم... فنانة شهيرة أمام التحقيق

Lebanon 24
27-05-2025 | 08:44
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استدعت نيابة الشيخ زايد في مصر، الفنانة زينة التي مثُلت للتحقيق بصحبة محاميها، للإدلاء بأقوالها في الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً، بعد تعرض طفليها لهجوم من كلب داخل مجمع سكني فاخر غرب القاهرة.
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وبحسب تقارير إعلامية، فقد تمّ تكليف قسم شرطة الشيخ زايد بإنجاز التحقيقات، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة داخل الملعب الذي وقع فيه الحادث. 
 
 
كما جرى إحالة الطفلين إلى مستشفى الشيخ زايد لإعداد تقارير طبية توثق طبيعة الإصابات التي تعرضا لها. (الامارات 24)

 
 
 
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