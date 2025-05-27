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فنون ومشاهير
التوأم آدم وعلي... هكذا عايدت أصالة أولادها في عيد ميلادهما (صورة)
Lebanon 24
27-05-2025
|
11:55
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احتفلت الفنانة
أصالة نصري
بعيد ميلاد أبنائها، آدم وعلي
طارق العريان
.
ونشرت
أصالة
صورة تجمعها بأبنائها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بعيون ولادي بشوف الجنة بعيش مع كل واحد فيهم عمر من أوله واليوم عيد توأمي عيد علي العالي ودومي
اللومي
آدم وعلي الحلم".
وأضافت: "كل سنة وأنتوا الروح والقلب والدنيا الحلوة يا هدية غالية من رب كريم، بدعيه يحفظكم ويحميكم وتكونوا متل ما اتمنى لكم قدوة بالعلم والفهم والأخلاق".
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