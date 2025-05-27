التوأم آدم وعلي... هكذا عايدت أصالة أولادها في عيد ميلادهما (صورة)

ونشرت صورة تجمعها بأبنائها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بعيون ولادي بشوف الجنة بعيش مع كل واحد فيهم عمر من أوله واليوم عيد توأمي عيد علي العالي ودومي آدم وعلي الحلم".وأضافت: "كل سنة وأنتوا الروح والقلب والدنيا الحلوة يا هدية غالية من رب كريم، بدعيه يحفظكم ويحميكم وتكونوا متل ما اتمنى لكم قدوة بالعلم والفهم والأخلاق".