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فنون ومشاهير

التوأم آدم وعلي... هكذا عايدت أصالة أولادها في عيد ميلادهما (صورة)

Lebanon 24
27-05-2025 | 11:55
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احتفلت الفنانة أصالة نصري بعيد ميلاد أبنائها، آدم وعلي طارق العريان.

ونشرت أصالة صورة تجمعها بأبنائها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بعيون ولادي بشوف الجنة بعيش مع كل واحد فيهم عمر من أوله واليوم عيد توأمي عيد علي العالي ودومي اللومي آدم وعلي الحلم".

وأضافت: "كل سنة وأنتوا الروح والقلب والدنيا الحلوة يا هدية غالية من رب كريم، بدعيه يحفظكم ويحميكم وتكونوا متل ما اتمنى لكم قدوة بالعلم والفهم والأخلاق".


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