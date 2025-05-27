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فنون ومشاهير
بعد تعرّضه لتمزق في الرباط الصليبي بالركبة... فنان شهير يخضع لعملية جراحية
Lebanon 24
27-05-2025
|
16:48
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تعرض الفنان تامر عشور لقطع بالرباط الصليبي في الركبة، وخضع لعملية جراحية قبل أيام في أحد
المستشفيات الخاصة
، بعد نصيحة الطبيب المعالج له بضرورة إجرائها.
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ومن خلال بيان صحفي نقلته وسائل إعلام
مصرية
، أوضح
تامر عاشور
تطورات حالته الصحية، إذ يلتزم، حاليًا، الراحة التامة، ويخضع لجلسات العلاج الطبيعي
في المنزل
لفترة محددة.
على إثره، اعتذر عن جميع الارتباطات الفنية في الفترة المقبلة، ما عدا حفلين غنائيين، الأول يجمعه بالفنان
تامر حسني
في
الكويت
،
يوم 13
حزيران المقبل، والثاني، يوم 24 من الشهر ذاته، ضمن فعاليات مهرجان موازين.
وقال مدير
أعماله، في تصريحات صحفية، إن تامر
عاشور
بخير، مشيراً إلى أنه أجرى العملية الجراحية بنجاح قبل أسبوع، وخضع لجلسات العلاج الطبيعي في الوقت الراهن؛ استعدادًا لحفله الغنائي المقبل في الكويت، على حد تعبيره.
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