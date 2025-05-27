بعد تعرّضه لتمزق في الرباط الصليبي بالركبة... فنان شهير يخضع لعملية جراحية

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ومن خلال بيان صحفي نقلته وسائل إعلام ، أوضح تطورات حالته الصحية، إذ يلتزم، حاليًا، الراحة التامة، ويخضع لجلسات العلاج الطبيعي لفترة محددة.على إثره، اعتذر عن جميع الارتباطات الفنية في الفترة المقبلة، ما عدا حفلين غنائيين، الأول يجمعه بالفنان في ، حزيران المقبل، والثاني، يوم 24 من الشهر ذاته، ضمن فعاليات مهرجان موازين.أعماله، في تصريحات صحفية، إن تامر بخير، مشيراً إلى أنه أجرى العملية الجراحية بنجاح قبل أسبوع، وخضع لجلسات العلاج الطبيعي في الوقت الراهن؛ استعدادًا لحفله الغنائي المقبل في الكويت، على حد تعبيره.