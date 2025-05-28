تعرّض لعملية نصب.. هذا ما حصل مع فنان شهير

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بدأت نيابة برئاسة المستشار عمرو عوض التحقيق في البلاغ المقدم من الفنان المصري حكيم ضد إحدى شركات التشطيبات العقارية، يتهمها فيه بالنصب والاستيلاء على 7 ملايين جنيه.وكان قسم شرطة قصر النيل قد تلقى بلاغاً من محامي حكيم، أفاد فيه بأن موكله تعاقد مع الشركة لتنفيذ أعمال تشطيب داخل فيلته الكائنة بمدينة الشيخ ، إلا أن الشركة أخلّت بالاتفاق واستولت على المبلغ من دون إتمام الأعمال المتفق عليها.(الجديد)