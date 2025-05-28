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فنون ومشاهير

تعرّض لعملية نصب.. هذا ما حصل مع فنان شهير

Lebanon 24
28-05-2025 | 00:25
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بدأت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض التحقيق في البلاغ المقدم من الفنان المصري حكيم ضد إحدى شركات التشطيبات العقارية، يتهمها فيه بالنصب والاستيلاء على 7 ملايين جنيه.
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وكان قسم شرطة قصر النيل قد تلقى بلاغاً من محامي حكيم، أفاد فيه بأن موكله تعاقد مع الشركة لتنفيذ أعمال تشطيب داخل فيلته الكائنة بمدينة الشيخ زايد، إلا أن الشركة أخلّت بالاتفاق واستولت على المبلغ من دون إتمام الأعمال المتفق عليها.(الجديد)
 
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