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فنون ومشاهير
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
28-05-2025
|
01:41
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نشرت صانعة المحتوى فوز
الفهد
فيديو على تطبيق "
سناب شات
" كاشفة عن حادثة وقعت في منزلها، حيث سمعت صوت قوي وتبين لاحقاً أنه ناجم عن سقوط جزء من سقف الصالة، وهي الزاوية التي اعتادت الجلوس فيها.
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وظهرت الشابة
الكويتية
من غرفة تغيير الملابس في منزلها وهي تتحدث مع الملايين من متابعيها عن الواقعة التي شكلت صدمة ومفاجأة لها وللعاملات معها
في المنزل
.
وقالت باستغراب: "كنا قاعدين بالبيت إلا فجأة نسمع صوتا عاليا، أنا والبنات اتفاجأنا بالصوت، وبعد نص ساعة اكتشفنا أن السقف في الدور الأول بالصالة، وفي الزاوية التي أعتاد الجلوس فيها، طايح! يعني الحمد لله العيال كانوا نايمين وما كنت فوق، لأن لو وقع على أحد، كان راح يصير شيء سيء".
وطلبت فوز من متابعيها الذي يتخطى عددهم الملايين مساعدتها في الوصول الى شركة مختصة لإصلاح الانهيار الذي حصل ولحماية أفراد أسرتها، متسائلة عن الأسباب، وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع وانهالت عليها التعليقات والأفكار والأسباب المحتملة، وتمنوا تمنت لها ولأطفالها
الصحة والسلامة
، معبرين عن حبهم الكبير لها.(لها)
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