انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)

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نشرت صانعة المحتوى فوز فيديو على تطبيق " " كاشفة عن حادثة وقعت في منزلها، حيث سمعت صوت قوي وتبين لاحقاً أنه ناجم عن سقوط جزء من سقف الصالة، وهي الزاوية التي اعتادت الجلوس فيها.وظهرت الشابة من غرفة تغيير الملابس في منزلها وهي تتحدث مع الملايين من متابعيها عن الواقعة التي شكلت صدمة ومفاجأة لها وللعاملات معها .وقالت باستغراب: "كنا قاعدين بالبيت إلا فجأة نسمع صوتا عاليا، أنا والبنات اتفاجأنا بالصوت، وبعد نص ساعة اكتشفنا أن السقف في الدور الأول بالصالة، وفي الزاوية التي أعتاد الجلوس فيها، طايح! يعني الحمد لله العيال كانوا نايمين وما كنت فوق، لأن لو وقع على أحد، كان راح يصير شيء سيء".