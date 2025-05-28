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فنون ومشاهير
"جرحولي قلبي".. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتنشر هذا الفيديو
Lebanon 24
28-05-2025
|
02:14
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نشرت الفنانة
ماريتا الحلاني
فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
وأطلت ماريتا وهي ترتدي قبعة ونظارات وتغني أغنيتها الجديدة "ناسي" مروجة بذلك لعملها الجديد.
ولفتت الأغنية المتابعين حيث تبدأ بكلمات "جرحولي قلبي".
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A post shared by MARITTA (@maritta)
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وقد لاقت الأغنية استحسان المتابعين الذين أثنوا على إحساس ماريتا فيها.
يُذكر ان ماريتا كانت انفصلت مؤخرا عن زوجها مدير الإنتاج الفني
كميل ابي
خليل بعد زواج دام لأقل من عامين.
وتُعتبر هذه الأغنية أول عمل فني لها بعد انفصالها عن زوجها.
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