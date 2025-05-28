"جرحولي قلبي".. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتنشر هذا الفيديو

نشرت الفنانة فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق .



وأطلت ماريتا وهي ترتدي قبعة ونظارات وتغني أغنيتها الجديدة "ناسي" مروجة بذلك لعملها الجديد.



ولفتت الأغنية المتابعين حيث تبدأ بكلمات "جرحولي قلبي".

وقد لاقت الأغنية استحسان المتابعين الذين أثنوا على إحساس ماريتا فيها.



يُذكر ان ماريتا كانت انفصلت مؤخرا عن زوجها مدير الإنتاج الفني خليل بعد زواج دام لأقل من عامين.



وتُعتبر هذه الأغنية أول عمل فني لها بعد انفصالها عن زوجها.