بعدما أرسلا له هدية في عيده.. الإعلامي نيشان يُثير الجدل بشأن علاقة وائل كفوري وشانا عبود هذا ما قاله

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أثارت تصريحات الإعلامي بشأن هدية بمناسبة عيد ميلاده من الفنان وشانا عبود تساؤلات جديدة بشأن علاقتهما.لم يقدّم إجابة حاسمة بشأن شائعات الزواج، مكتفيًا بالإشارة إلى تقديره الكبير لوائل.تفاصيل هدية وائل وشانا عبود لنيشانوأشار نيشان خلال تصريحات إعلامية إلى أنه تلقى هدية مزدوجة من كفوري وشانا عبود بمناسبة عيد ميلاده، تمثلت في باقة ورد ورسالة تركت أصداء على الساحة الفنية.حيث قال: "كلمت وائل كفوري وقلت له: أنت أرسلت لي هديتين في عيد ميلادي، بوكيه ورد وخبر قلب الصحافة، ولا يمكنني تأكيد إذا ما كنت قد تزوجت أم لا".وتابع نيشان: "سواء كان متزوجًا أو غير متزوج، سواء كان مرتبطًا أو لا، فأنا أحبه كثيرًا، وقد قام بعمل إعجاب على منشور عيد ميلادي".جاءت هذه التصريحات في وقت يتجدد فيه الحديث حول العلاقة بين وائل كفوري وشانا عبود، من دون صدور أي تأكيد رسمي منهما حول حقيقة ما يتداول بشأن ارتباطهما وانتظارهما لطفلة جديدة، بينما تتناقل ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء .(العين الإخبارية)