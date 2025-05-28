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فنون ومشاهير

بعدما أرسلا له هدية في عيده.. الإعلامي نيشان يُثير الجدل بشأن علاقة وائل كفوري وشانا عبود هذا ما قاله

Lebanon 24
28-05-2025 | 04:35
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أثارت تصريحات الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان بشأن هدية بمناسبة عيد ميلاده من الفنان وائل كفوري وشانا عبود تساؤلات جديدة بشأن علاقتهما. 
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نيشان لم يقدّم إجابة حاسمة بشأن شائعات الزواج، مكتفيًا بالإشارة إلى تقديره الكبير لوائل. 

تفاصيل هدية وائل كفوري وشانا عبود لنيشان
وأشار نيشان خلال تصريحات إعلامية إلى أنه تلقى هدية مزدوجة من كفوري وشانا عبود بمناسبة عيد ميلاده، تمثلت في باقة ورد ورسالة تركت أصداء على الساحة الفنية.

حيث قال: "كلمت وائل كفوري وقلت له: أنت أرسلت لي هديتين في عيد ميلادي، بوكيه ورد وخبر قلب الصحافة، ولا يمكنني تأكيد إذا ما كنت قد تزوجت أم لا".

وتابع نيشان: "سواء كان متزوجًا أو غير متزوج، سواء كان مرتبطًا أو لا، فأنا أحبه كثيرًا، وقد قام بعمل إعجاب على منشور عيد ميلادي".

جاءت هذه التصريحات في وقت يتجدد فيه الحديث حول العلاقة بين وائل كفوري وشانا عبود، من دون صدور أي تأكيد رسمي منهما حول حقيقة ما يتداول بشأن ارتباطهما وانتظارهما لطفلة جديدة، بينما تتناقل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء منذ فترة.(العين الإخبارية)
 
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