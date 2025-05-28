24
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعدما أرسلا له هدية في عيده.. الإعلامي نيشان يُثير الجدل بشأن علاقة وائل كفوري وشانا عبود هذا ما قاله
Lebanon 24
28-05-2025
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت تصريحات الإعلامي
نيشان ديرهاروتيونيان
بشأن هدية بمناسبة عيد ميلاده من الفنان
وائل كفوري
وشانا عبود تساؤلات جديدة بشأن علاقتهما.
Advertisement
نيشان
لم يقدّم إجابة حاسمة بشأن شائعات الزواج، مكتفيًا بالإشارة إلى تقديره الكبير لوائل.
تفاصيل هدية وائل
كفوري
وشانا عبود لنيشان
وأشار نيشان خلال تصريحات إعلامية إلى أنه تلقى هدية مزدوجة من كفوري وشانا عبود بمناسبة عيد ميلاده، تمثلت في باقة ورد ورسالة تركت أصداء على الساحة الفنية.
حيث قال: "كلمت وائل كفوري وقلت له: أنت أرسلت لي هديتين في عيد ميلادي، بوكيه ورد وخبر قلب الصحافة، ولا يمكنني تأكيد إذا ما كنت قد تزوجت أم لا".
وتابع نيشان: "سواء كان متزوجًا أو غير متزوج، سواء كان مرتبطًا أو لا، فأنا أحبه كثيرًا، وقد قام بعمل إعجاب على منشور عيد ميلادي".
جاءت هذه التصريحات في وقت يتجدد فيه الحديث حول العلاقة بين وائل كفوري وشانا عبود، من دون صدور أي تأكيد رسمي منهما حول حقيقة ما يتداول بشأن ارتباطهما وانتظارهما لطفلة جديدة، بينما تتناقل
وسائل الإعلام
ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأنباء
منذ فترة
.(العين الإخبارية)
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. إعلامي لبنان ينهي الجدل بشأن زواج وائل كفوري وشانا عبود
Lebanon 24
بالفيديو.. إعلامي لبنان ينهي الجدل بشأن زواج وائل كفوري وشانا عبود
28/05/2025 13:36:31
28/05/2025 13:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "زواج وائل كفوري بالسرّ من شانا عبود"
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن "زواج وائل كفوري بالسرّ من شانا عبود"
28/05/2025 13:36:31
28/05/2025 13:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة عيد الفطر.. هذا ما نشره وائل كفوري
Lebanon 24
لمناسبة عيد الفطر.. هذا ما نشره وائل كفوري
28/05/2025 13:36:31
28/05/2025 13:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. وائل كفوري تزوج سراً من شانا عبود وينتظر مولودا جديدا!؟
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. وائل كفوري تزوج سراً من شانا عبود وينتظر مولودا جديدا!؟
28/05/2025 13:36:31
28/05/2025 13:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدث عن وضع إبنه الصحيّ: "قلت لمرتي ما تتأملي يعيش"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدث عن وضع إبنه الصحيّ: "قلت لمرتي ما تتأملي يعيش"
05:58 | 2025-05-28
28/05/2025 05:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... فنان أثار الجدل وتعرّض للإنتقادات بسبب "جنازة"!
Lebanon 24
بالصورة... فنان أثار الجدل وتعرّض للإنتقادات بسبب "جنازة"!
05:17 | 2025-05-28
28/05/2025 05:17:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة ياسمين صبري ومحمد رمضان تعود مُجددا.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
أزمة ياسمين صبري ومحمد رمضان تعود مُجددا.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
03:20 | 2025-05-28
28/05/2025 03:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"جرحولي قلبي".. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتنشر هذا الفيديو
Lebanon 24
"جرحولي قلبي".. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتنشر هذا الفيديو
02:14 | 2025-05-28
28/05/2025 02:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
28/05/2025 01:41:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
برعاية وزيرة السياحة… افتتاح فندق يضيف بصمة جديدة في قلب بيروت
Lebanon 24
برعاية وزيرة السياحة… افتتاح فندق يضيف بصمة جديدة في قلب بيروت
11:15 | 2025-05-27
27/05/2025 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
Lebanon 24
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
02:30 | 2025-05-28
28/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً يهزّ الصين... ومعلومات عن وجود العديد من الضحايا (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً يهزّ الصين... ومعلومات عن وجود العديد من الضحايا (فيديو)
08:17 | 2025-05-27
27/05/2025 08:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات
Lebanon 24
حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات
08:01 | 2025-05-27
27/05/2025 08:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جماعات تخرج من "مخيمات لبنان".. أين "حزب الله"؟
Lebanon 24
جماعات تخرج من "مخيمات لبنان".. أين "حزب الله"؟
11:30 | 2025-05-27
27/05/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:58 | 2025-05-28
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يتحدث عن وضع إبنه الصحيّ: "قلت لمرتي ما تتأملي يعيش"
05:17 | 2025-05-28
بالصورة... فنان أثار الجدل وتعرّض للإنتقادات بسبب "جنازة"!
03:20 | 2025-05-28
أزمة ياسمين صبري ومحمد رمضان تعود مُجددا.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:14 | 2025-05-28
"جرحولي قلبي".. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتنشر هذا الفيديو
01:41 | 2025-05-28
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
00:35 | 2025-05-28
أمهلوه 48 ساعة.. تهديدات وصلت إلى باسم ياخور بعد عودته إلى دمشق إليكم التفاصيل
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
28/05/2025 13:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
28/05/2025 13:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
28/05/2025 13:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24