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فنون ومشاهير

توتر وتصرّفات مُثيرة للجدل... هل اقترب هذا الفنان الشاب من الإنفصال عن زوجته؟

Lebanon 24
28-05-2025 | 07:43
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تزايدت التكهنات مؤخرًا حول مصير العلاقة بين الفنان الكندي جاستن بيبر وزوجته هايلي.
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وأثار بيبر جدلًا واسعًا بعدما علّق بعبارة "أحبك" على منشور للممثلة الشابة أريانا غرينبلات على "إنستغرام"، قبل أن ينشر رسالة اعتُبرت مهينة بحق زوجته، أشار فيها إلى أنه لم يتوقع رؤيتها على غلاف مجلة "فوغ"، قبل أن يحذفها لاحقًا.
 
 
ووسط صمت الطرفين، رصدت عدسات الكاميرا هايلي وهي تحضر بمفردها مناسبة لصديقتها كايلي جينر، وتغادر لوس أنجلوس من دون زوجها؛ ما زاد التكهّنات حول انفصال وشيك بينهما.
 
 
وفي تعليقها على الوضع، قالت خبيرة العلاقات لويلا ألدرسون لصحيفة "ذا ميرور" إن تصرفات جاستن الأخيرة تعكس أزمة داخلية قد تهدد مستقبل الزواج، مؤكدة أن تعليقاته العلنية حول زوجته وتوجيه مشاعره نحو نساء أخريات يقوّض الثقة بينهما. (ارم نيوز)
 
 
 
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