توتر وتصرّفات مُثيرة للجدل... هل اقترب هذا الفنان الشاب من الإنفصال عن زوجته؟

تزايدت التكهنات مؤخرًا حول مصير العلاقة بين الفنان الكندي وزوجته هايلي.

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وأثار جدلًا واسعًا بعدما علّق بعبارة "أحبك" على منشور للممثلة الشابة غرينبلات على "إنستغرام"، قبل أن ينشر رسالة اعتُبرت مهينة بحق زوجته، أشار فيها إلى أنه لم يتوقع رؤيتها على غلاف مجلة "فوغ"، قبل أن يحذفها لاحقًا.

ووسط صمت الطرفين، رصدت عدسات الكاميرا هايلي وهي تحضر بمفردها مناسبة لصديقتها ، وتغادر من دون زوجها؛ ما زاد التكهّنات حول انفصال وشيك بينهما.

وفي تعليقها على الوضع، قالت خبيرة العلاقات لويلا ألدرسون لصحيفة "ذا ميرور" إن تصرفات جاستن الأخيرة تعكس أزمة داخلية قد تهدد مستقبل الزواج، مؤكدة أن تعليقاته العلنية حول زوجته وتوجيه مشاعره نحو نساء أخريات يقوّض الثقة بينهما. (ارم نيوز)