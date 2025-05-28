"لن أقبل اعتذارها"... ممثلة قديرة غاضبة وتردّ بعد تجاوز حصل في حقها (فيديو)

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وأكدت مشيرة اسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات"، على رفضها الكامل لاعتذار آية بعد تجاوزها في حقها، قائلة: "أشكر جمهوري الذي رد عليها ولن أقبل اعتذارها".وأوضحت، أن الدكتور نقيب المهن التمثيلية، قد حاول التوسط بينهما، قائلة: " لا أريد مكالمة هاتفية من آية سماحة ولا أعلم لماذا تدخلت في الخلاف؟".وحرصت مشيرة على التوجه بالشكر للنقيب أشرف زكي على تدخله في الأزمة وستقبل أي قرار سيتخذه.وكانت آية سماحة أثارت الجدل، بعد منشور عبر "فيسبوك" هاجمت فيه الفنانة مشيرة إسماعيل، بعد أن قدمت الأخيرة بشكوى ضد تقع في نفس العقار الذي تقيم فيه، وهو ما أدى إلى إغلاق العيادة بالشمع الأحمر، رغم وجود حيوانات بداخلها.وكتبت آية في منشورها: "عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة، هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها؟! العيادة مرخصة وورقها سليم، واللي أهم من كده إن فيها حيوانات. ومش مهم الحيوانات تموت المهم مشيرة متزعلش؟".