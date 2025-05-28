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فنون ومشاهير

"لن أقبل اعتذارها"... ممثلة قديرة غاضبة وتردّ بعد تجاوز حصل في حقها (فيديو)

Lebanon 24
28-05-2025 | 16:15
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أعربت الممثلة مشيرة اسماعيل، عن غضبها الشديد من تجاوز الممثلة الشابة آية سماحة في حقها، بعدما نشرت الأخيرة على حسابها بموقع "فيسبوك" عبارات مسيئة لها.
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وأكدت مشيرة اسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات"، على رفضها الكامل لاعتذار آية سماحة بعد تجاوزها في حقها، قائلة: "أشكر جمهوري الذي رد عليها ولن أقبل اعتذارها".

وأوضحت، أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد حاول التوسط بينهما، قائلة: " لا أريد مكالمة هاتفية من آية سماحة ولا أعلم لماذا تدخلت في الخلاف؟".

وحرصت مشيرة إسماعيل على التوجه بالشكر للنقيب أشرف زكي على تدخله في الأزمة وستقبل أي قرار سيتخذه.

وكانت آية سماحة أثارت الجدل، بعد منشور عبر "فيسبوك" هاجمت فيه الفنانة مشيرة إسماعيل، بعد أن قدمت الأخيرة بشكوى ضد عيادة بيطرية تقع في نفس العقار الذي تقيم فيه، وهو ما أدى إلى إغلاق العيادة بالشمع الأحمر، رغم وجود حيوانات بداخلها.

وكتبت آية في منشورها: "عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة، هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها؟! العيادة مرخصة وورقها سليم، واللي أهم من كده إن فيها حيوانات. ومش مهم الحيوانات تموت المهم مشيرة متزعلش؟". 



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