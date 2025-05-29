تعرّف عليها عبر الانترنت.. نهاية مأسوية لنجم تركي شهير على يد فتاة عشرينية! (فيديو)

Yeşilçam oyuncusunu bıçaklayarak öldüren üniversiteli genç kızın kaçış anı
İstanbul Beşiktaş'ta Yeşilçam oyuncusu 62 yaşındaki Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyada tanıştığı Fatma Gülsüm P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. pic.twitter.com/stPiH7xopb
— Ebabila Kusu (@Kusu_Ebabila__) May 24, 2025
Yeşilçam oyuncusunu bıçaklayarak öldüren üniversiteli genç kızın kaçış anı
İstanbul Beşiktaş'ta Yeşilçam oyuncusu 62 yaşındaki Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyada tanıştığı Fatma Gülsüm P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. pic.twitter.com/stPiH7xopb