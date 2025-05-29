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فنون ومشاهير

خانها مع ممثلة.. زوجة نجم شهير ترفع دعوى طلاق ضده (صور)

Lebanon 24
29-05-2025 | 01:29
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أعلنت زوجة الممثل هيو جاكمان أن رحلة "الخيانة" جعلتها أقوى إذ تشعر الآن بالحرية.
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وأدلت ديبورا لي فورنيس بتصريحها بعد يوم واحد فقط من رفع دعوى الطلاق من زوجها النجم السينمائي، وانتقدته بشدة في بيان لصحيفة "ديلي ميل".

وصرحت فورنيس بأن قلبها مع كل من مر بصدمة الخيانة مثلها... واصفةً إياها بـ"الجرح العميق"، مضيفةً أنها تؤمن بأن القوة العليا في الكون تعمل دائمًا لصالح أولئك الذين يتعافون من فقدان الثقة.
 
 
 
 
 
وأشارت فورنيس إلى أنها تعلمت الكثير منذ انفصالها عن هيو، ومثل أي بطل في رحلة، رأت أن كل محنة تقوي الناس.

وتابعت: "قد يكون الأمر مؤلمًا، لكن على المدى البعيد، العودة إلى ذاتك والعيش في إطار نزاهتك وقيمك وحدودك هو التحرر والحرية".

وأوضحت فورنيس أن خلاصة ما تعلمته من زواجها هي أن الألم الناتج عن الانفصال ليس شخصيًا، بل هو نتيجة سعي شخصين لإيجاد طريقهما الخاص في الحياة.

وتقدمت ديبورا لي أخيرًا بطلب الطلاق بعد عامين تقريبًا من إعلان انفصالهما الصادم، علماً أنهما تزوجا عام 1996.

وواعد جاكمان زميلته في "برودواي"، ساتون فوستر، بعد فترة وجيزة من تمثيلهما معًا في فيلم "رجل الموسيقى"... ويبدو أن هذه قد تكون الخيانة التي تشير إليها فورنيس الآن.(لها)
 
 
 

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