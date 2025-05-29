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كسور في العظام والحوض.. إعلامية تتعرّض لإصابة خطيرة هذا ما حصل معها داخل مطعم (صورة)

Lebanon 24
29-05-2025 | 02:40
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أصيبت الإعلامية المصرية إيمان رياض بإصابة بالغة الخطورة، إثر سقوطها على سلم أحد المطاعم الشهيرة، نتيجة إهمال في عملية التنظيف، وهو ما أدى إلى تعرضها لكسر في العظمة العجزية وارتجاج في الحوض.
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وكشفت رياض تفاصيل الواقعة المؤلمة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، موضحةً أن السلالم كانت مبللة بالماء والصابون، بسبب عملية التنظيف التي تتم في ظل دخول وخروج الزبائن، دون وجود أي علامات تحذيرية أو لافتات تنبّه الزوار لوجود خطر الانزلاق، الأمر الذي تسبّب في سقوطها وفقدانها الوعي من شدة الألم.
 
 
وأضافت أنها ظلت ملقاة على السلم لأكثر من ساعة كاملة، غير قادرة على الحركة بسبب الألم والخوف من تعرض عمودها الفقري أو النخاع الشوكي لأي إصابة، بينما لم تتدخل إدارة المطعم بأي شكل.

وأشارت إلى أن أصدقاءها هم من قاموا باستدعاء الإسعاف، وبعد وصولها إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبيّن وجود "شرخ في العظمة العجزية وارتشاح في الحوض"، وهي إصابات تتطلب عدم الحركة لفترة طويلة حتى تلتئم.

وأعربت إيمان رياض عن دهشتها الشديدة من عدم اهتمام إدارة المطعم بما حدث، كما أنهم لم يحاولوا حتى الاعتذار لها، رغم أنها لم تعد تستطيع المشي حالياً، بسبب إهمالهم لسلامة الزبائن، على حد قولها.(الإمارات 24)



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