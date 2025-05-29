بسبب ياسمين عبد العزيز.. هذا ما حصل مع خالد سليم

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أعلن الفنان المصري تلقيه تهديدات من بعض الجمهور بسبب شخصيته في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأشادوا بالعمل منذ عرض أولى حلقاته.وقال خالد في تصريحات صحافية على هامش تواجده في حفل "جوائز كأس إنرجي للدراما": "كره الناس لي في مسلسل "وتقابل حبيب" أعتبره نجاحاً، وكانت تأتيني رسائل يقول لي فيها بعض الجمهور هنجيلك البيت ومتنزلش الشارع لوحدك أنت ونيكول عشان هتضّرب".وأضاف: "مبسوط إن الجمهور وصل للوعي إنهم يتابعوا مسلسل من غير ما يكون فيه أي نوع من أنواع الاستخفاف بعقلهم".وضم مسلسل "وتقابل حبيب" في بطولته كلاً من: ، ، خالد سليم، ، ، بتول حداد، بسنت ، ، ، ...، وهو من تأليف وإخراج محمد الخبيري.ويُعد مسلسل "وتقابل حبيب" التعاون الثاني بين وكريم فهمي، بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض في موسم 2020 وحصد نجاحاً كبيراً.(لها)