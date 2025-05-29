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فنون ومشاهير

بسبب ياسمين عبد العزيز.. هذا ما حصل مع خالد سليم

Lebanon 24
29-05-2025 | 02:56
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أعلن الفنان المصري خالد سليم تلقيه تهديدات من بعض الجمهور بسبب شخصيته في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأشادوا بالعمل منذ عرض أولى حلقاته.
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وقال خالد في تصريحات صحافية على هامش تواجده في حفل "جوائز كأس إنرجي للدراما": "كره الناس لي في مسلسل "وتقابل حبيب" أعتبره نجاحاً، وكانت تأتيني رسائل يقول لي فيها بعض الجمهور هنجيلك البيت ومتنزلش الشارع لوحدك أنت ونيكول عشان هتضّرب".

وأضاف: "مبسوط إن الجمهور وصل للوعي إنهم يتابعوا مسلسل من غير ما يكون فيه أي نوع من أنواع الاستخفاف بعقلهم".

وضم مسلسل "وتقابل حبيب" في بطولته كلاً من: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بتول حداد، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، محمود ياسين جونيور، إنجي كيوان...، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ويُعد مسلسل "وتقابل حبيب" التعاون الثاني بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض في موسم رمضان 2020 وحصد نجاحاً كبيراً.(لها)


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