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فنون ومشاهير

بعد غياب لأكثر من 10 سنوات.. أصالة في بيروت وهذا موعد حفلها

Lebanon 24
29-05-2025 | 03:51
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كشف المنتج اللبناني حسين كسيرة أنه فعلاً تم الاتفاق مع النجمة السورية أصالة نصري لإحياء حفل منتصف آب المقبل في بيروت.
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وأكد في حديث لـ "نواعم" ان هذا الحفل سيقام في مجمّع "فوروم دو بيروت" واعداً بليلة ستكون من ليالي العمر خصوصاً وأن اصالة غابت لاكثر من 10 سنوات عن إحياء مهرجان في لبنان.

وكانت أصالة نصري ستحيي الحفل العام الماضي وفي شهر آب أيضا لكن بوادر الحرب التي شهدها لبنان نهاية تموز 2024 حالت دون ذلك. 
أصالة إلى اليوم لم تعلن عن الحفل المنتظر في بيروت، فيما علمت "نواعم" أن حضورها إلى مسقط رأسها دمشق لا يزال قيد الدراسة ولم تعطِ الهيئات  الفنية حتى اللحظة الموافقة على حفل كان من المفترض تقديمه في دمشق منذ تبدل السلطة، ولم تعرف الاسباب.

والمعروف ان أصالة تصرح دائماً حول نيتها بالعودة الى دمشق بعد سقوط النظام السابق لكنها حتى اليوم لم تفعل في انتظار معرفة الاسباب التي تحول دون ذلك.(نواعم)
 
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