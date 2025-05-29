بعد غياب لأكثر من 10 سنوات.. أصالة في بيروت وهذا موعد حفلها

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كشف المنتج اللبناني أنه فعلاً تم الاتفاق مع النجمة لإحياء حفل منتصف آب المقبل في .وأكد في حديث لـ "نواعم" ان هذا الحفل سيقام في مجمّع "فوروم دو بيروت" واعداً بليلة ستكون من ليالي العمر خصوصاً وأن غابت لاكثر من 10 سنوات عن إحياء مهرجان في .وكانت نصري ستحيي الحفل العام الماضي وفي شهر آب أيضا لكن الحرب التي شهدها لبنان نهاية 2024 حالت دون ذلك.أصالة إلى اليوم لم الحفل المنتظر في بيروت، فيما علمت "نواعم" أن حضورها إلى مسقط رأسها لا يزال قيد الدراسة ولم تعطِ الهيئات الفنية حتى اللحظة الموافقة على حفل كان من المفترض تقديمه في دمشق منذ تبدل السلطة، ولم تعرف الاسباب.والمعروف ان أصالة تصرح دائماً حول نيتها بالعودة الى دمشق بعد سقوط النظام السابق لكنها حتى اليوم لم تفعل في انتظار معرفة الاسباب التي تحول دون ذلك.(نواعم)