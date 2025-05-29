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فنون ومشاهير
إعلامية لبنانية شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب ما قالته عن مرض والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
29-05-2025
|
04:24
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شاركت الإعلامية
ريا أبي راشد
ضيفة في برنامج "
الفصول الأربعة
" الذي يقدمه الإعلامي
علي ياسين
عبر قناة "الجديد"، حيث تناولت خلال اللقاء العديد من المواضيع الشخصية، إلا أن حديثها عن مرض والدتها أثار موجة واسعة من الجدل عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
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وخلال المقابلة، تحدثت ريا عن الفترة التي مرت بها والدتها أثناء المرض، موضحة أنها كانت تسافر إلى
لبنان
من حين لآخر لزيارتها، لكنها لم تُغير مجرى حياتها بشكل كامل أو تنتقل للإقامة بجانبها. وبررت موقفها بأن والدها وشقيقتها وعدداً من أفراد العائلة كانوا متواجدين بشكل دائم لرعايتها.
لكن التصريح الذي أثار الانتقادات كان عندما قالت بأسلوب ساخر إلى حد ما: "أنا كنت أجي كل فترة على لبنان.. بس مش من الناس اللي تركوا كل شي علشان يعتنوا بأمهم.. لأنه أبي موجود، وأختي موجودة، وأنا بروح وباجي، وأخي كمان.. بس ما غيرنا حياتنا."
وحين سألها علي ياسين إن كان هذا التصرف قد يُفسر بأنه أناني، ردّت: "بتفتكر لو أنا تركت كل شي، كانت أمي نجت من المرض؟".
وتفاعل الجمهور مع هذه التصريحات بشكل واسع، حيث اعتبرها البعض "باردة المشاعر" واتهموها بعدم تقدير خطورة الوضع، فيما رأى آخرون أن كلامها يحمل بعض المنطق، لكن أسلوبها في التعبير خانه التقدير، ما جعل التصريحات تبدو قاسية وجارحة.
في النهاية، انقسمت الآراء بين متفهمٍ لموقف ريا باعتبارها تعيش وتعمل خارج لبنان، وبين منتقدٍ للطريقة التي عبّرت بها عن مشاعرها تجاه والدتها في أصعب لحظاتها.(البوابة)
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