Advertisement

فنون ومشاهير

إعلامية لبنانية شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب ما قالته عن مرض والدتها! (فيديو)

Lebanon 24
29-05-2025 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1367486-638841148619475863.jpg
Doc-P-1367486-638841148619475863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت الإعلامية ريا أبي راشد ضيفة في برنامج "الفصول الأربعة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر قناة "الجديد"، حيث تناولت خلال اللقاء العديد من المواضيع الشخصية، إلا أن حديثها عن مرض والدتها أثار موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement

وخلال المقابلة، تحدثت ريا عن الفترة التي مرت بها والدتها أثناء المرض، موضحة أنها كانت تسافر إلى لبنان من حين لآخر لزيارتها، لكنها لم تُغير مجرى حياتها بشكل كامل أو تنتقل للإقامة بجانبها. وبررت موقفها بأن والدها وشقيقتها وعدداً من أفراد العائلة كانوا متواجدين بشكل دائم لرعايتها.

لكن التصريح الذي أثار الانتقادات كان عندما قالت بأسلوب ساخر إلى حد ما: "أنا كنت أجي كل فترة على لبنان.. بس مش من الناس اللي تركوا كل شي علشان يعتنوا بأمهم.. لأنه أبي موجود، وأختي موجودة، وأنا بروح وباجي، وأخي كمان.. بس ما غيرنا حياتنا."

وحين سألها علي ياسين إن كان هذا التصرف قد يُفسر بأنه أناني، ردّت: "بتفتكر لو أنا تركت كل شي، كانت أمي نجت من المرض؟". 
 
 
 
 
وتفاعل الجمهور مع هذه التصريحات بشكل واسع، حيث اعتبرها البعض "باردة المشاعر" واتهموها بعدم تقدير خطورة الوضع، فيما رأى آخرون أن كلامها يحمل بعض المنطق، لكن أسلوبها في التعبير خانه التقدير، ما جعل التصريحات تبدو قاسية وجارحة.

في النهاية، انقسمت الآراء بين متفهمٍ لموقف ريا باعتبارها تعيش وتعمل خارج لبنان، وبين منتقدٍ للطريقة التي عبّرت بها عن مشاعرها تجاه والدتها في أصعب لحظاتها.(البوابة)

مواضيع ذات صلة
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
lebanon 24
29/05/2025 14:29:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامي شهير يشن هجوماً عنيفاً على بسمة بوسيل.. هذا ما قاله عنها (فيديو)
lebanon 24
29/05/2025 14:29:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الجدل بشأن زواج والده بالإعلامية بوسي شلبي.. أول رد من نجل الفنان محمود عبد العزيز هذا ما قاله (فيديو)
lebanon 24
29/05/2025 14:29:34 Lebanon 24 Lebanon 24
والدتها لبنانية.. بعد ارتدائها الحجاب الفنانة المصرية الشهيرة توّجه نصيحة للجمهور (فيديو)
lebanon 24
29/05/2025 14:29:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:40 | 2025-05-29
05:35 | 2025-05-29
04:37 | 2025-05-29
03:51 | 2025-05-29
03:05 | 2025-05-29
02:56 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24