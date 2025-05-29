إعلامية لبنانية شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب ما قالته عن مرض والدتها! (فيديو)

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شاركت الإعلامية ضيفة في برنامج " " الذي يقدمه الإعلامي عبر قناة "الجديد"، حيث تناولت خلال اللقاء العديد من المواضيع الشخصية، إلا أن حديثها عن مرض والدتها أثار موجة واسعة من الجدل عبر .وخلال المقابلة، تحدثت ريا عن الفترة التي مرت بها والدتها أثناء المرض، موضحة أنها كانت تسافر إلى من حين لآخر لزيارتها، لكنها لم تُغير مجرى حياتها بشكل كامل أو تنتقل للإقامة بجانبها. وبررت موقفها بأن والدها وشقيقتها وعدداً من أفراد العائلة كانوا متواجدين بشكل دائم لرعايتها.لكن التصريح الذي أثار الانتقادات كان عندما قالت بأسلوب ساخر إلى حد ما: "أنا كنت أجي كل فترة على لبنان.. بس مش من الناس اللي تركوا كل شي علشان يعتنوا بأمهم.. لأنه أبي موجود، وأختي موجودة، وأنا بروح وباجي، وأخي كمان.. بس ما غيرنا حياتنا."وحين سألها علي ياسين إن كان هذا التصرف قد يُفسر بأنه أناني، ردّت: "بتفتكر لو أنا تركت كل شي، كانت أمي نجت من المرض؟".