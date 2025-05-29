كان متواجدا في دار للرعاية الصحية.. وفاة نجم شهير عن 61 عاما (صور)





وأفاد موقع TMZ، نقلًا عن مصادر عائلية، بأن الوفاة حدثت يوم الثلاثاء الماضي أثناء وجوده للرعاية الصحية بمدينة ، من دون الإعلان عن السبب الرسمي للوفاة.

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ووفي منشور نشرته كايس غيل، ابنة شقيقه، على حسابها في موقع " "، وصفت إد بأنه كان بمثابة "العم المرح"، مستذكرة بداياته المتواضعة حين دخل مجال التمثيل بمبلغ لا يتجاوز 41 دولارًا وعدد من الطموحات، ليصبح لاحقًا ضمن الوجوه المعروفة في الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، عبر أكثر من 130 عملًا تنوعت بين السينما والإعلانات والدراما. توفي الممثل إد غيل عن 61 عامًا، وهو معروف بأدائه لشخصية "تشاكي" في أفلام الرعب، بعد مسيرة مميزة في السينما الأميركية خلال الثمانينيات والتسعينيات.وأفاد موقع TMZ، نقلًا عن مصادر عائلية، بأن الوفاة حدثت يوم الثلاثاء الماضي أثناء وجوده للرعاية الصحية بمدينة ، من دون الإعلان عن السبب الرسمي للوفاة.ووفي منشور نشرته كايس غيل، ابنة شقيقه، على حسابها في موقع " "، وصفت إد بأنه كان بمثابة "العم المرح"، مستذكرة بداياته المتواضعة حين دخل مجال التمثيل بمبلغ لا يتجاوز 41 دولارًا وعدد من الطموحات، ليصبح لاحقًا ضمن الوجوه المعروفة في الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، عبر أكثر من 130 عملًا تنوعت بين السينما والإعلانات والدراما.

ونال غيل شهرة واسعة بفضل أدائه البدني لشخصية "تشاكي"، حيث جسّد المشاهد التي تطلّبت حركة بدنية كاملة باستخدام بدلة خاصة، وهي من أكثر الشخصيات شهرة في أفلام الرعب خلال العقود الماضية. ساهم هذا الدور في تثبيت مكانته بين محبي هذا النوع من الأفلام.



وشارك غيل في عدد من الأفلام البارزة مثل "هوارد البطة"، و"سبيس بولز"، و"تشوبر تشيكس في زومبي "، والفيلم الكوميدي "يا أخي، أين أنت؟"، ليكون بذلك أحد الأسماء المتداولة في العديد من الإنتاجات التي ساهمت في تشكيل ملامح السينما الأميركية خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات.(العين الإخبارية)



