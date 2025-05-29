بسبب ظروف عملها... نادين نجيم تُوجّه رسالة لولديها

عبّرت الممثلة عن حزنها لمُغادرة من دون طفليها هيفن وجيوفاني، بسبب ظروف عملها.

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ونشرت نادين فيديو وهي برفقة طفليها عبر خاصية " "، علّقت عليه قائلة: أتمنى لو أستطيع العودة إلى هذه اللحظات الثمينة، أتمنى تمضية المزيد من الوقت برفقتكما، وأفرح في كلّ لحظة تنموان فيها أمامي".

وأضافت: "الام العاملة ستشعر دائماً بالذنب في داخلها".