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فنون ومشاهير

بسبب ظروف عملها... نادين نجيم تُوجّه رسالة لولديها

Lebanon 24
29-05-2025 | 06:40
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عبّرت الممثلة نادين نسيب نجيم عن حزنها لمُغادرة لبنان من دون طفليها هيفن وجيوفاني، بسبب ظروف عملها.
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ونشرت نادين فيديو وهي برفقة طفليها عبر خاصية "ستوري"، علّقت عليه قائلة: أتمنى لو أستطيع العودة إلى هذه اللحظات الثمينة، أتمنى تمضية المزيد من الوقت برفقتكما، وأفرح في كلّ لحظة تنموان فيها أمامي".
 
 
وأضافت: "الام العاملة ستشعر دائماً بالذنب في داخلها".
 
 
 
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