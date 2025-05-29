صورة تنتشر لفنان قدير مع طبيب... وهذه حقيقة تدهور وضعه الصحيّ

طمأن الفنان جمهوره على حالته، نافياً ما تم تداوله مؤخراً حول تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد انتشار صورة له برفقة الطبيب، داخل إحدى العيادات الخاصة.

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وأكد الفنان لوسائل إعلام ، أنه بصحة جيدة، قائلاً: "أنا الحمد لله بخير"، مشيراً إلى أن كل ما ينشر عن إصابته بأزمة صحية غير صحيح، ويجب على توخي الحذر، وعدم نشر الشائعات". (الإمارات 24)