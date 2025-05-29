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فنون ومشاهير
صورة تنتشر لفنان قدير مع طبيب... وهذه حقيقة تدهور وضعه الصحيّ
Lebanon 24
29-05-2025
|
07:40
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طمأن الفنان
يحيى الفخراني
جمهوره على حالته، نافياً ما تم تداوله مؤخراً حول تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد انتشار صورة له برفقة الطبيب، داخل إحدى العيادات الخاصة.
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وأكد الفنان لوسائل إعلام
مصرية
، أنه بصحة جيدة، قائلاً: "أنا الحمد لله بخير"، مشيراً إلى أن كل ما ينشر عن إصابته بأزمة صحية غير صحيح، ويجب على
وسائل الإعلام
توخي الحذر، وعدم نشر الشائعات". (الإمارات 24)
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