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فنون ومشاهير
عُثِرَ على مخدرات ودولارات داخل شقة كان فيها... ماذا قرّرت المحكمة بشأن هذا الفنان؟
Lebanon 24
29-05-2025
|
10:41
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أصدرت محكمة جنايات الهرم في مصر، حكمها النهائي ببراءة الممثل
هيثم محمد
من تهمة حيازة مادة الهيروين المخدرة بقصد التعاطي.
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وجاءت القضية على خلفية بلاغ أمني ورد إلى أجهزة الأمن في
مديرية أمن الجيزة
، أفاد عن تواجد هيثم محمد في شقة في منطقة الطالبية في
الجيزة
.
وخلال المداهمة، ضبطت الجهات الأمنية بحوزته مبالغ مالية بالدولار الأميركي، بالإضافة إلى ست لفافات بلاستيكية شفافة تحتوي على مسحوق.
ورغم صدور حكم سابق بالبراءة في كانون الثاني الماضي، أعادت المحكمة النظر في القضية بعد استئناف قدمته
النيابة العامة
، وبعد المداولة، قررت المحكمة تأييد البراءة، معتبرة أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم بشكل قاطع. (الامارات 24)
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