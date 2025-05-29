عُثِرَ على مخدرات ودولارات داخل شقة كان فيها... ماذا قرّرت المحكمة بشأن هذا الفنان؟

أصدرت محكمة جنايات الهرم في مصر، حكمها النهائي ببراءة الممثل من تهمة حيازة مادة الهيروين المخدرة بقصد التعاطي.

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وجاءت القضية على خلفية بلاغ أمني ورد إلى أجهزة الأمن في ، أفاد عن تواجد هيثم محمد في شقة في منطقة الطالبية في .



وخلال المداهمة، ضبطت الجهات الأمنية بحوزته مبالغ مالية بالدولار الأميركي، بالإضافة إلى ست لفافات بلاستيكية شفافة تحتوي على مسحوق.

ورغم صدور حكم سابق بالبراءة في كانون الثاني الماضي، أعادت المحكمة النظر في القضية بعد استئناف قدمته ، وبعد المداولة، قررت المحكمة تأييد البراءة، معتبرة أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم بشكل قاطع. (الامارات 24)