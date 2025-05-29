رحمة رياض تطلق اغنيتها الجديدة.. "شي حلو" (فيديو)

Advertisement

أصدرت النّجمة ، أغنيتها الجديدة بعنوان "شي حلو"، وهي أغنيةٌ باللهجة العراقيّة، إذ تحرص االنجمة على تقديم أعمالٍ متجدّدة تضيفها إلى رصيدها الفنّيّ.الأغنية من كلمات ، ألحان ، أمّا التوزيع والإنتاج الموسيقي فتولّى مهمّته محب الراوي.