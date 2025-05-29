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فنون ومشاهير

رحمة رياض تطلق اغنيتها الجديدة.. "شي حلو" (فيديو)

Lebanon 24
29-05-2025 | 12:09
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أصدرت النّجمة رحمة رياض، أغنيتها الجديدة بعنوان "شي حلو"، وهي أغنيةٌ باللهجة العراقيّة، إذ تحرص االنجمة على تقديم أعمالٍ متجدّدة تضيفها إلى رصيدها الفنّيّ.
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الأغنية من كلمات علي رياض، ألحان سيف الفارس، أمّا التوزيع والإنتاج الموسيقي فتولّى مهمّته محب الراوي.
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