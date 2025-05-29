جوزيف عطيّة يستعد لإطلاق ألبومه الجديد

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يستعدّ الفنّان عطيّة لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "ف كلّ مكان" قريبًا والذي يتضمّن 5 أغانٍ جديدة، إضافةً إلى أغنيتَيه الناجحتَين "هوس" و"من أوّلو".ويفتتح جوزيف ألبومَه المنتظر بأغنية "سلام" التي طرحها اليوم الخميس، وذلك بعد طول انتظارٍ وتشويق.وتجدرُ الاشارة الى أنّ "سلام" من كتابة وتلحين ، وتولّى قسّيس مهمّة التوزيع والإنتاج الموسيقيّ، أما الميكس والماسترينغ فقام به .أما الكليب فصُوّر تحت ادارة المخرج الذي حرص على إظهار جوزيف بلقطاتٍ عفويّة تُجسّد لحظات حبّ مجنونة وواقعيّة كانت جمعته بالحبيبة قبل الفراق، في فيديو حقيقيّ صوّر بالكامل في ، وتحديدًا بين والبترون، وفي عددٍ من المناطق الساحليّة الجميلة.