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فنون ومشاهير

جوزيف عطيّة يستعد لإطلاق ألبومه الجديد

Lebanon 24
29-05-2025 | 12:54
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يستعدّ الفنّان جوزيف عطيّة لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "ف كلّ مكان" قريبًا والذي يتضمّن 5 أغانٍ جديدة، إضافةً إلى أغنيتَيه الناجحتَين "هوس" و"من أوّلو".
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ويفتتح جوزيف ألبومَه المنتظر بأغنية "سلام" التي طرحها اليوم الخميس، وذلك بعد طول انتظارٍ وتشويق.

وتجدرُ الاشارة الى أنّ "سلام" من كتابة وتلحين رامي شلهوب، وتولّى جورج قسّيس مهمّة التوزيع والإنتاج الموسيقيّ، أما الميكس والماسترينغ فقام به فادي جيجي.

أما الكليب فصُوّر تحت ادارة المخرج رامي لطوف الذي حرص على إظهار جوزيف بلقطاتٍ عفويّة تُجسّد لحظات حبّ مجنونة وواقعيّة كانت جمعته بالحبيبة قبل الفراق، في فيديو حقيقيّ صوّر بالكامل في لبنان، وتحديدًا بين جونية والبترون، وفي عددٍ من المناطق الساحليّة الجميلة.
 
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