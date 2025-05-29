نيكولا معوّض يشوّق جمهوره لأغنية باللغة التركية!

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شوّق الممثل اللبناني نيكولا معوّض جمهوره على لأغنيته الجديدة، وهي الثانية له باللغة .ونشر معوّض عبر حسابه الرسمي على صفحته على إنستغرام مقطع من فيديو كليب أغنيته الجديدة “Seni Seviyorum” الذي يؤدّيها إلى جانب المغنّية التركية جيهان بربور (Jehan Barbur)وعلّق كاتبًا:" SENI SEVİYORUM... تصدر على وجميع المنصات الرقمية...يوم الثلاثاء 3 حزيران...احفظوا هذا الموعد."وأظهر الجمهور حماسه لأغنية نيكولا معوّض الجديدة وكتب:" الحماس للسما"، "بالنجاح والتوفيق"، "شوووو حلوة "، " ناطرينك بشوق نيكولا"، "مبدع وربي"، "الحماس نار".