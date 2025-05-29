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فنون ومشاهير
نيكولا معوّض يشوّق جمهوره لأغنية باللغة التركية!
Lebanon 24
29-05-2025
|
23:00
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شوّق الممثل اللبناني نيكولا معوّض جمهوره على
مواقع التواصل الاجتماعي
لأغنيته الجديدة، وهي الثانية له باللغة
التركية
.
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ونشر معوّض عبر حسابه الرسمي على صفحته على إنستغرام مقطع من فيديو كليب أغنيته الجديدة “Seni Seviyorum” الذي يؤدّيها إلى جانب المغنّية التركية جيهان بربور (Jehan Barbur)وعلّق كاتبًا:" SENI SEVİYORUM... تصدر على
يوتيوب
وجميع المنصات الرقمية...يوم الثلاثاء 3 حزيران...احفظوا هذا الموعد."
وأظهر الجمهور حماسه لأغنية نيكولا معوّض الجديدة وكتب:" الحماس للسما"، "بالنجاح والتوفيق"، "شوووو حلوة "، " ناطرينك بشوق نيكولا"، "مبدع وربي"، "الحماس نار".
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