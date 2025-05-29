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فنون ومشاهير

نيكولا معوّض يشوّق جمهوره لأغنية باللغة التركية!

Lebanon 24
29-05-2025 | 23:00
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شوّق الممثل اللبناني نيكولا معوّض جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لأغنيته الجديدة، وهي الثانية له باللغة التركية.
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ونشر معوّض عبر حسابه الرسمي على صفحته على إنستغرام مقطع من فيديو كليب أغنيته الجديدة “Seni Seviyorum” الذي يؤدّيها إلى جانب المغنّية التركية جيهان بربور (Jehan Barbur)وعلّق كاتبًا:" SENI SEVİYORUM... تصدر على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية...يوم الثلاثاء 3 حزيران...احفظوا هذا الموعد."

وأظهر الجمهور حماسه لأغنية نيكولا معوّض الجديدة وكتب:" الحماس للسما"، "بالنجاح والتوفيق"، "شوووو حلوة "، " ناطرينك بشوق نيكولا"، "مبدع وربي"، "الحماس نار".
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