بعد طلاقه.. أحمد السقا يُفاجئ الجميع بالحديث عن زواجه للمرة الثانية!

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وقال السقا خلال حضوره جلسة نقاشية أدارها الإعلامي ديرهرتونيان، خلال منتدى "قمة ": "أنا سينغل وهذا لا ينفي احترامي وتقديري لأم أولادي، بيننا عِشرة وهي سيدة فاضلة ربّت أولادي أحسن تربية، وإحنا ما زلنا أصدقاء وعلى تواصل ومفيش مشاكل بينا، وفي كلام على طلع لم يصدر على لساني". تحدث الممثل المصري عن علاقته بطليقته الإعلامية ، مشيراً الى أن هناك علاقة احترام وصداقة متبادَلة بينهما رغم الانفصال، كما أشاد بدورها في مساندة أبنائهما وحرصها الدائم على الاهتمام بهم.وقال السقا خلال حضوره جلسة نقاشية أدارها الإعلامي ديرهرتونيان، خلال منتدى "قمة ": "أنا سينغل وهذا لا ينفي احترامي وتقديري لأم أولادي، بيننا عِشرة وهي سيدة فاضلة ربّت أولادي أحسن تربية، وإحنا ما زلنا أصدقاء وعلى تواصل ومفيش مشاكل بينا، وفي كلام على طلع لم يصدر على لساني".

كما أشار السقا الى أنه يُفضّل أن يتصدّر من خلال أعمال الفنية، وليس من طريق نشر ومعلومات عن حياته الشخصية، كاشفاً حقيقة ما تردّد عن زواجه مجدداً، بالقول: "الزواج والطلاق قسمة ونصيب، والحمد لله قدّر الله وما شاء فعل، لأولادي، وأفضل أكون ترند بفيلم ليا يكسّر الدنيا".(الجديد)