24
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد طلاقه.. أحمد السقا يُفاجئ الجميع بالحديث عن زواجه للمرة الثانية!
Lebanon 24
30-05-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث الممثل المصري
احمد السقا
عن علاقته بطليقته الإعلامية
مها الصغير
، مشيراً الى أن هناك علاقة احترام وصداقة متبادَلة بينهما رغم الانفصال، كما أشاد بدورها في مساندة أبنائهما وحرصها الدائم على الاهتمام بهم.
Advertisement
وقال السقا خلال حضوره جلسة نقاشية أدارها الإعلامي
نيشان
ديرهرتونيان، خلال منتدى "قمة
الإعلام العربي
": "أنا سينغل وهذا لا ينفي احترامي وتقديري لأم أولادي، بيننا عِشرة وهي سيدة فاضلة ربّت أولادي أحسن تربية، وإحنا ما زلنا أصدقاء وعلى تواصل ومفيش مشاكل بينا، وفي كلام على
السوشيال ميديا
طلع لم يصدر على لساني".
كما أشار السقا الى أنه يُفضّل أن يتصدّر
الترند
من خلال أعمال الفنية، وليس من طريق نشر
أخبار
ومعلومات عن حياته الشخصية، كاشفاً حقيقة ما تردّد عن زواجه مجدداً، بالقول: "الزواج والطلاق قسمة ونصيب، والحمد لله قدّر الله وما شاء فعل،
أنا عايش
لأولادي، وأفضل أكون ترند بفيلم ليا يكسّر الدنيا".(الجديد)
مواضيع ذات صلة
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
30/05/2025 10:29:06
30/05/2025 10:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته الأولى تُوفيت بـ"كورونا".. فنان لبنانيّ يتحدّث عن زواجه للمرّة الثانيّة: "بحبها لمرتي كتير"
Lebanon 24
زوجته الأولى تُوفيت بـ"كورونا".. فنان لبنانيّ يتحدّث عن زواجه للمرّة الثانيّة: "بحبها لمرتي كتير"
30/05/2025 10:29:06
30/05/2025 10:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بآية قرآنية.. هكذا علّقت الإعلامية مها الصغير على طلاقها من أحمد السقا ومعلومات عن أنه طلاقهما الثالث!
Lebanon 24
بآية قرآنية.. هكذا علّقت الإعلامية مها الصغير على طلاقها من أحمد السقا ومعلومات عن أنه طلاقهما الثالث!
30/05/2025 10:29:06
30/05/2025 10:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد السقا يردّ على رسالة نجله بكلمات مؤثّرة
Lebanon 24
أحمد السقا يردّ على رسالة نجله بكلمات مؤثّرة
30/05/2025 10:29:06
30/05/2025 10:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أصبحت "ام عمر".. صورة جديدة لإبن الإعلامية نبيلة عواد تعرفوا إليه
Lebanon 24
أصبحت "ام عمر".. صورة جديدة لإبن الإعلامية نبيلة عواد تعرفوا إليه
03:00 | 2025-05-30
30/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة غير متوقعة.. الإعلامية ريهام سعيد تتصالح مع الدكتور نادر صعب! (فيديو)
Lebanon 24
خطوة غير متوقعة.. الإعلامية ريهام سعيد تتصالح مع الدكتور نادر صعب! (فيديو)
02:00 | 2025-05-30
30/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تشخيص نادر".. ولي عهد الأردن يُعاني من هذه الآلام (فيديو)
Lebanon 24
"تشخيص نادر".. ولي عهد الأردن يُعاني من هذه الآلام (فيديو)
00:00 | 2025-05-30
30/05/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
23:05 | 2025-05-29
29/05/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكولا معوّض يشوّق جمهوره لأغنية باللغة التركية!
Lebanon 24
نيكولا معوّض يشوّق جمهوره لأغنية باللغة التركية!
23:00 | 2025-05-29
29/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
Lebanon 24
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
06:12 | 2025-05-29
29/05/2025 06:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
05:35 | 2025-05-29
29/05/2025 05:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
07:42 | 2025-05-29
29/05/2025 07:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... لهذا السبب توقّفت الجلسة الحكوميّة في بعبدا
Lebanon 24
بالصور... لهذا السبب توقّفت الجلسة الحكوميّة في بعبدا
06:28 | 2025-05-29
29/05/2025 06:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
Lebanon 24
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
14:35 | 2025-05-29
29/05/2025 02:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:00 | 2025-05-30
أصبحت "ام عمر".. صورة جديدة لإبن الإعلامية نبيلة عواد تعرفوا إليه
02:00 | 2025-05-30
خطوة غير متوقعة.. الإعلامية ريهام سعيد تتصالح مع الدكتور نادر صعب! (فيديو)
00:00 | 2025-05-30
"تشخيص نادر".. ولي عهد الأردن يُعاني من هذه الآلام (فيديو)
23:05 | 2025-05-29
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
23:00 | 2025-05-29
نيكولا معوّض يشوّق جمهوره لأغنية باللغة التركية!
15:51 | 2025-05-29
عمرها 49 عامًا فقط... وفاة فنانة معتزلة (صورة)
فيديو
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
30/05/2025 10:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
30/05/2025 10:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
30/05/2025 10:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24