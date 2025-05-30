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فنون ومشاهير

بعد طلاقه.. أحمد السقا يُفاجئ الجميع بالحديث عن زواجه للمرة الثانية!

Lebanon 24
30-05-2025 | 01:00
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تحدث الممثل المصري احمد السقا عن علاقته بطليقته الإعلامية مها الصغير، مشيراً الى أن هناك علاقة احترام وصداقة متبادَلة بينهما رغم الانفصال، كما أشاد بدورها في مساندة أبنائهما وحرصها الدائم على الاهتمام بهم.
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وقال السقا خلال حضوره جلسة نقاشية أدارها الإعلامي نيشان ديرهرتونيان، خلال منتدى "قمة الإعلام العربي": "أنا سينغل وهذا لا ينفي احترامي وتقديري لأم أولادي، بيننا عِشرة وهي سيدة فاضلة ربّت أولادي أحسن تربية، وإحنا ما زلنا أصدقاء وعلى تواصل ومفيش مشاكل بينا، وفي كلام على السوشيال ميديا طلع لم يصدر على لساني".
كما أشار السقا الى أنه يُفضّل أن يتصدّر الترند من خلال أعمال الفنية، وليس من طريق نشر أخبار ومعلومات عن حياته الشخصية، كاشفاً حقيقة ما تردّد عن زواجه مجدداً، بالقول: "الزواج والطلاق قسمة ونصيب، والحمد لله قدّر الله وما شاء فعل، أنا عايش لأولادي، وأفضل أكون ترند بفيلم ليا يكسّر الدنيا".(الجديد)

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