Advertisement

فنون ومشاهير

أصبحت "ام عمر".. صورة جديدة لإبن الإعلامية نبيلة عواد تعرفوا إليه

Lebanon 24
30-05-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1367952-638841912961776978.jpg
Doc-P-1367952-638841912961776978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت أمس الخميس الإعلامية في قناة mtv نبيلة عواد انها رزقت بمولودها الأول من زوجها عضو اللجنة الادارية لنادي الرياضي بيروت سيف دياب، كاشفة ان اسمه "عمر". 
Advertisement

ونشرت نبيلة صورة من داخل غرفة العمليات لقدم ابنها الصغير للإعلان عن ولادته.
 
 
 
وانتشرة صورة أيضا لـ "عمر" أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر مع والده وشقيقيه من زواج سابق.
 
 
 
وانهالت تعليقات الجمهور الذين هنأوا نبيلة وسيف على مولودهما الجديد. 

مواضيع ذات صلة
أصبحت في مراحل الحمل الأخيرة.. الإعلامية نبيلة عواد بلقطة رومانسية برفقة زوجها (صورة)
lebanon 24
30/05/2025 13:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
برفقة أولاد زوجها.. هكذا احتفلت إعلامية الـ MTV نبيلة عواد بعيد الفطر (صورة)
lebanon 24
30/05/2025 13:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
lebanon 24
30/05/2025 13:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ببطن منتفخ.. إعلامية الـ MTV نبيلة عواد في أواخر أشهر الحمل وهكذا تستعد لاستقبال مولودها الأول
lebanon 24
30/05/2025 13:02:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:26 | 2025-05-30
05:04 | 2025-05-30
04:00 | 2025-05-30
02:00 | 2025-05-30
01:00 | 2025-05-30
00:00 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24