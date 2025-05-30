أصبحت "ام عمر".. صورة جديدة لإبن الإعلامية نبيلة عواد تعرفوا إليه

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أعلنت أمس الخميس الإعلامية في قناة انها رزقت بمولودها الأول من زوجها الادارية لنادي ، كاشفة ان اسمه "عمر".ونشرت نبيلة صورة من داخل لقدم ابنها الصغير للإعلان عن ولادته.