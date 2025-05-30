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فنون ومشاهير
أصبحت "ام عمر".. صورة جديدة لإبن الإعلامية نبيلة عواد تعرفوا إليه
Lebanon 24
30-05-2025
|
03:00
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أعلنت أمس الخميس الإعلامية في قناة
mtv
نبيلة عواد
انها رزقت بمولودها الأول من زوجها
عضو اللجنة
الادارية لنادي
الرياضي بيروت
سيف دياب
، كاشفة ان اسمه "عمر".
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ونشرت نبيلة صورة من داخل
غرفة العمليات
لقدم ابنها الصغير للإعلان عن ولادته.
وانتشرة صورة أيضا لـ "عمر" أمس عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
حيث ظهر مع والده وشقيقيه من زواج سابق.
وانهالت تعليقات الجمهور الذين هنأوا نبيلة وسيف على مولودهما الجديد.
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