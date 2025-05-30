إحالة مُلحن معروف إلى التحقيق... ما السبب؟

قررت للمؤلفين والملحنين برئاسة الشاعر والسيناريست إحالة الملحن المعروف بهاء حسني إلى التحقيق، بعد ثبوت استخدامه "أختاما وتوقيعات مزيفة" في شكوى قدمها ضد الفنان .

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وقالت الجمعية في بيان، إنه تمّ بالفعل استلام شكوى رسمية من حسني ضدّ الجسمي، وأحيلت إلى لجنة فنية مختصة وفق الإجراءات المتبعة، إلا أن المفاجأة جاءت بعد انتشار صيغة غير صحيحة لقرار اللجنة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل، والتي تبيّن لاحقا أنها محرَّفة ولم تُعرض على مطلقا.

وأوضح البيان أن تلك "الصياغة المزورة" تم إعدادها من قبل الملحن، حيث تحايل على أحد الموظفين للحصول على "خاتم الجمعية" و"توقيعات" بعض ، مما اعتبر سلوكا مخالفا للائحة ونوعا من التزوير.