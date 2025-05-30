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فنون ومشاهير

إحالة مُلحن معروف إلى التحقيق... ما السبب؟

Lebanon 24
30-05-2025 | 05:04
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قررت الجمعية المصرية للمؤلفين والملحنين برئاسة الشاعر والسيناريست مدحت العدل إحالة الملحن المعروف بهاء حسني إلى التحقيق، بعد ثبوت استخدامه "أختاما وتوقيعات مزيفة" في شكوى قدمها ضد الفنان حسين الجسمي.
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وقالت الجمعية في بيان، إنه تمّ بالفعل استلام شكوى رسمية من حسني ضدّ الجسمي، وأحيلت إلى لجنة فنية مختصة وفق الإجراءات المتبعة، إلا أن المفاجأة جاءت بعد انتشار صيغة غير صحيحة لقرار اللجنة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل، والتي تبيّن لاحقا أنها محرَّفة ولم تُعرض على مجلس الإدارة مطلقا.
 
 
وأوضح البيان أن تلك "الصياغة المزورة" تم إعدادها من قبل الملحن، حيث تحايل على أحد الموظفين للحصول على "خاتم الجمعية" و"توقيعات" بعض أعضاء اللجنة، مما اعتبر سلوكا مخالفا للائحة ونوعا من التزوير.
 
 
 
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