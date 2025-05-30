مفاجأة كبيرة... جيجي وبيلا حديد تكشفان سرّاً عمره 23 سنة

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وفي تصريحات لصحيفة " ميل" ، أوضحت جيجي وبيلا أن آيدان نشأت في مع الرجل الذي اعتبرته والدها حتى وفاته المفاجئة وهي في التاسعة عشرة، دون أن تعرف حقيقة والدها البيولوجي إلا مؤخرا بعد إجرائها اختبارا جينيا بدافع الفضول كشف عن صلة القرابة بينها وبين عائلة حديد. أعلنت عارضتا الأزياء العالميتان وبيلا حديد عن وجود أخت غير شقيقة لهن تدعى آيدان نيكس، وتبلغ من العمر 23 عاما، وهي نتاج علاقة عابرة جمعت والدهم بتيري هاتفيلد دال بعد طلاقه من والدتهما يولاندا عام 2001.وفي تصريحات لصحيفة " ميل" ، أوضحت جيجي وبيلا أن آيدان نشأت في مع الرجل الذي اعتبرته والدها حتى وفاته المفاجئة وهي في التاسعة عشرة، دون أن تعرف حقيقة والدها البيولوجي إلا مؤخرا بعد إجرائها اختبارا جينيا بدافع الفضول كشف عن صلة القرابة بينها وبين عائلة حديد.

وبحسب ما ذكرته العارضتان، فقد توصلا إلى آيدان لأول مرة أواخر 2023 أثناء دراستها في ، ومنذ ذلك الحين دخلت الشابة الصغيرة في حياة العائلة بشكل كامل، حيث قضت وقتا مع جميع الأفراد بما فيهم محمد حديد البالغ من العمر 76 عاما، الذي احتضنها برحابة صدر. (روسيا اليوم)