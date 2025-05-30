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فنون ومشاهير

مفاجأة كبيرة... جيجي وبيلا حديد تكشفان سرّاً عمره 23 سنة

Lebanon 24
30-05-2025 | 05:26
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أعلنت عارضتا الأزياء العالميتان جيجي وبيلا حديد عن وجود أخت غير شقيقة لهن تدعى آيدان نيكس، وتبلغ من العمر 23 عاما، وهي نتاج علاقة عابرة جمعت والدهم محمد حديد بتيري هاتفيلد دال بعد طلاقه من والدتهما يولاندا عام 2001.
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وفي تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضحت جيجي وبيلا أن آيدان نشأت في فلوريدا مع الرجل الذي اعتبرته والدها حتى وفاته المفاجئة وهي في التاسعة عشرة، دون أن تعرف حقيقة والدها البيولوجي إلا مؤخرا بعد إجرائها اختبارا جينيا بدافع الفضول كشف عن صلة القرابة بينها وبين عائلة حديد.
 
 
وبحسب ما ذكرته العارضتان، فقد توصلا إلى آيدان لأول مرة أواخر 2023 أثناء دراستها في باريس، ومنذ ذلك الحين دخلت الشابة الصغيرة في حياة العائلة بشكل كامل، حيث قضت وقتا مع جميع الأفراد بما فيهم محمد حديد البالغ من العمر 76 عاما، الذي احتضنها برحابة صدر. (روسيا اليوم)
 
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