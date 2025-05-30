نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!

ذكرت مصادر مقربة من المغني الايراني الشهير أمير مقصودلو، المعروف باسم "تتلو"، أنه تم نقله إلى المستشفى في فجر اليوم الجمعة، إثر محاولة لإنهاء حياته.

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وفي تعليق مقتضب عبر إنستغرام، كتبت شقيقته نسيم مقصودلو: "سامحنا يا أمير تتلو، لا نعرف كيف نتعامل معك، لم نمتلك فنانًا بمستواك منذ خمسين عامًا، ولا نعرف كيف نفهمك".



وأكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن المغني الشهير تتلو أقدم على الانتحار بعدما تناول عددا من الحبوب القاتلة وتم نقله على الفور إلى المستشفى. (ارم نيوز)