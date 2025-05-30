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فنون ومشاهير

بالصور... نادين الراسي: "هيدي آخر أعياد مع ولادي كارل ومارسيل"

Lebanon 24
30-05-2025 | 10:15
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شاركت الممثلة نادين الراسي، مجموعة مقاطع فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وثقت فيها بعض اللحظات برفقة ولديها كارك ومارسيل، قبل إنفصالها عن زوجها جيسكار أبي نادر.
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وقالت نادين إنّ آخر عيد ميلاد برفقة ولديها كان في العام 2018.
 
  
 
 
كما نشرت الراسي فيديو لآخر عيد شعانين شاركت فيه مع كارل ومارسيل، علّقت عليه قائلة: "آخر شعنينة".
 
 
 
 
كذلك، أشارت في مقطع آخر، إلى أنّها كانت إلى جانب إبنها كارل في آخر عيد ميلاد له، في عام 2018.
 
 
 
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