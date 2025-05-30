بالصور... نادين الراسي: "هيدي آخر أعياد مع ولادي كارل ومارسيل"

شاركت ، مجموعة مقاطع فيديو عبر خاصية " " عبر حسابها على " "، وثقت فيها بعض اللحظات برفقة ولديها كارك ومارسيل، قبل إنفصالها عن زوجها .

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وقالت نادين إنّ آخر عيد ميلاد برفقة ولديها كان في العام 2018.

كما نشرت الراسي فيديو لآخر عيد شعانين شاركت فيه مع كارل ومارسيل، علّقت عليه قائلة: "آخر شعنينة".

كذلك، أشارت في مقطع آخر، إلى أنّها كانت إلى جانب إبنها كارل في آخر عيد ميلاد له، في عام 2018.