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فنون ومشاهير
بالصور... نادين الراسي: "هيدي آخر أعياد مع ولادي كارل ومارسيل"
Lebanon 24
30-05-2025
|
10:15
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شاركت
الممثلة نادين
الراسي
، مجموعة مقاطع فيديو عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، وثقت فيها بعض اللحظات برفقة ولديها كارك ومارسيل، قبل إنفصالها عن زوجها
جيسكار أبي نادر
.
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وقالت نادين إنّ آخر عيد ميلاد برفقة ولديها كان في العام 2018.
كما نشرت الراسي فيديو لآخر عيد شعانين شاركت فيه مع كارل ومارسيل، علّقت عليه قائلة: "آخر شعنينة".
كذلك، أشارت في مقطع آخر، إلى أنّها كانت إلى جانب إبنها كارل في آخر عيد ميلاد له، في عام 2018.
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